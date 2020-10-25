İEÜ Medical Park'ın hasta memnuniyeti tescillendi

İEÜ Medical Park Hastanesi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (The British Standards Institution-BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni 4. kez almaya hak kazandı.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni ilk kez ve dördüncü kez üst üste alan tek özel hastane olan İEÜ Medical Park Hastanesi, aynı zamanda uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonuna ve Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de sahip.

İEÜ Medical Park Hastanesi Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Dr. Ecemiş, "ISO 10002 gibi kılavuzlar hasta haklarının uygulanmasında çok önemli bir role sahip. ISO 10002 Yönetim Sistemi ile hasta ve yakınlarından aldığımız geri bildirimleri iyileşmemiz ve gelişmemiz için kullanmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın hasta hakları yönetmeliğinde belirtilen tüm maddelere uyarak hizmet sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Dr. Ecemiş, hastaların, hizmetten yararlanma, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, sağlık kuruluşu ile personelini seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ile dini vecibelerini yerine getirme, saygınlık görme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma gibi hakları bulunduğunu belirtti. Sağlık hizmeti sunumunda hastanın bütün süreçlere katılımının tüm dünyada kabul gören bir yaklaşım olduğunu söyleyen Ecemiş, "Biz de İEÜ Medical Park Hastanesi olarak değerlerimizden olan hasta güvenliği ve memnuniyeti için hastalarımızım süreçlere katılımını önemseriz. Hastalarımızın haklarını ve memnuniyetini sağlayacak hizmeti karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir." diye konuştu.