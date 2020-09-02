İkinci dalga korkusu oluştu

Dünyada çoğu ülke koronavirüsü (Kovid-19) atlatmanın eşiğinden dönerek ikinci dalga korkusu yaşıyor. Özellikle Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkeler yükselen vaka sayısını düşürmeye çalışıyor

Dünyada çoğu ülke Kovid-19’un ikinci dalgası ile boğuşmaya başladı. Avrupa’da Kovid-19’un merkezi sayılan İspanya’da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 25 bine yakın artış yaşanırken toplam vaka sayısı 500 bine yaklaştı. ABD’de vaka sayısı önlenemez yükselişle 6 milyon 200 bin kişinin üzerine çıktı. Kovid-19’un Asya’daki merkezi Hindistan’da da geçtiğimiz cumartesi günü 76 bin 472 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı 4 milyon sınırına dayandı.

Türkiye’de ise vaka sayısı son dönemde hafif yükseliş gözlenirken, uzmanlar bu yükselişin Kurban Bayramı’nda normalleşme adımlarının vatandaşlar tarafından gevşetilmesinden kaynaklandığı belirtti. Türkiye’de son verilere göre toplam vaka sayısı 270 bin civarında seyrediyor.

“Sağlık savaşçılarına çok şey borçluyuz

Türkiye’de özel hastanelerin ve devlet hastanelerinin ortaklaşa çalışmasnın Kovid-19 hasta sayısının kontrol altına alınması ve ölüm oranlarının düşürülmesinde en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Özel Ankara Umut Hastanesi CEO’su Dr. Fedakar Günsili, “Dünyanın pek çok ülkesine kıyasla sağlık savaşçılarımız, elini taşın altına koyarak insanüstü bir mücadeleyle hastaların iyileşme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Sağlık personellerimiz, tüm dünyada trajediye dönen pandemi sınavından tam not alarak geçiyor.” dedi.

Türkiye’de toplam doktor sayısı 164 bin 594

Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibarıyla toplam doktor sayısının 164 bin 594 iken toplam hemşire sayısının da 198 bin 465 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Dr. Günsili, “Bununla birlikte, doktorların %61,4’ü Sağlık Bakanlığı’nda, %20,4’ü üniversitelerde ve %18,2’si özel sektörde çalışıyor. Ayrıca, Türkiye'de kamu ve özel sektör birlikte 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Pandemi hastanesi olarak belirlenen sağlık kuruluşlarının sadece Kovid-19 hastalarına yoğunlaştığı için diğer hastaların tedavi süreçlerinin yürütülmesine ve sağlıklarına kavuşmalarına odaklandıklarının altını çizen Özel Ankara Umut Hastanesi Tıbbi Direktörü Doç.Dr. Mehmet Bilgehan Yüksel, “Türk sağlık sektörümüz tarihindeki en büyük sınavdan geçiyor. Ankara Umut Hastanesi olarak biz de pandemi hastanesi olmamamıza rağmen Kovid-19 hastası olmayan fakat sağlığına kavuşmak isteyen bütün vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları için çaba saf ediyoruz. Bizim için bu bir bayrak yarışı sayılıyor. Bir kısım doktorlarımız salgının en ön cephesinde savaş verirken biz de cephenin gerisinde destek veren birer nefer gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, ikinci dalga gelse bile Kovid-19 dışı hastaların tedavilerini aksatmamak” şeklinde konuştu.

Yüzde 75’i özel sektörden

Hükümetin güçlü bir sağlık sistemi kurulmasını sağlamak adına 2002 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonucunda Türkiye’de hizmet veren hastanelerin yüzde 40’ının özel hastanelerden oluştuğunu kaydeden Doç.Dr. Yüksel, “Sağlık yatırımlarının yüzde 75’ini de özel sektör gerçekleştiriyor. Sağlıkta liberalizasyon, hizmet tedariğinde özel sektörün alanının daha da genişletilmesini ve bu bağlamda özel hastaneciliğin teşvikini zaruri kılıyor. Liberalizasyonla oluşturulan katma değer, kamunun finansman yükünü hafifletecek ve ülke ekonomisinin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunacaktır.” dedi.