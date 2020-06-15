İlk online tüp bebek okulu

Medical Park İzmir Hastanesi Türkiye'nin ilk Online Tüp Bebek Okulu'nu açıyor. 16-17 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Tüp Bebek Okulu'nda tüp bebek tedavisi ve infertilite (kısırlık) ile ilgili merak edilen tüm sorular konunun uzmanları tarafından yanıtlanacak.

Medical Park İzmir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ne tüp bebek tedavisi ile ilgili gelen sorulara yanıt vermek, konuyla ilgili bilinç düzeyini artırmak üzere Türkiye'nin İlk Tüp Bebek Okulu yapılıyor. Eğitim, Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı ve Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Hemşire Berna Koç ve Nuray Kaya tarafından verilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, "Pandemi döneminin bize öğrettiği online toplantılar ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Biz de tüp bebekle ilgili uzman hekimlerle, sistematik eğitim programları düzenleyerek bilgi verme, bilinçlendirme ve farkındalık arttırmayı amaçladık. Yoğun tecrübe ve yüksek teknoloji ile yapılmış hizmetleri duyurmak, bilgi düzeyini yükseltmek ve kolaylıkla bu hizmete ulaşılmasını sağlamak için yola çıktık." dedi.

Üreme problemi yaygın

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, üreme çağındaki 20-45 yaş aralığındaki 10 çiftten 1'inin üreme problemi yaşadığını belirterek Tüp Bebek Okulu ile doğru bilgilere zamanında ulaşmalarını amaçladıklarını söyledi. Işık, bu süreçte anne baba adaylarına tavsiyelerde bulunarak "Sağlığınıza özen gösterin. Beslenmeniz, uykunuz şimdi daha da önemli. Düzenli beslenin, sebze, meyve, bitki çayları ve bol sıvı tüketimine dikkat edin. Günde 8 saat uyumalı, geç yatmamalı ve sabah erken kalkmalısınız. Çalışıyorsanız, temponuzu biraz azaltmaya gayret edin. Yorgunluk tedavinizi olumsuz etkileyebilir. Sigara içiyorsanız bırakmalısınız. Sigara %13 oranında infertilite nedenidir. Hem yumurta hem de sperm kalitesini olumsuz etkilemektedir." diye konuştu.

Tüp Bebek Okulu'nda günümüz koşullarında tüp bebek tedavileri, infertilite ve yardımcı üreme teknikleri, infertilite nedenleri, tüp bebek tedavi süreci ve aşamaları, tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran uygulamalar ve karşılaşılan zorluklar, yasal süreçler, tüp bebekte başarı için altın öğütler ve tüp bebek tedavisinde ilaç uygulamaları ile ilgili bilgi verilecek. Tüp Bebek Okulu'na tüp bebek sürecini araştıran, problemi olan, şikâyeti olan, kendisi ya da yakınları için bilgi almak isteyen herkes başvurabilir. Başvurmak isteyenler 0 232 399 50 50 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.