UZAYDA BİBER YETİŞTİRİYORLAR
UZAYDA BİBER YETİŞTİRİYORLAR
0
DEODORANT SEÇERKEN DİKKAT!
DEODORANT SEÇERKEN DİKKAT!
0
İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
0
KORONA BÖBREĞİ DE ETKİLİYOR
KORONA BÖBREĞİ DE ETKİLİYOR
0

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası güncellendi, İzmir'de vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" haritasında, haftalık Kovid-19 vaka sayısı; İzmir'de her 100 bin kişide 43,30 oldu.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası güncellendi, İzmir'de vaka sayıları düşüyor
05 Eylül 2021 Pazar 19:35

Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Ağustos haftasını kapsayan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" haritası güncellendi. Bakan Koca’nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 614,18 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." açıklamasında bulundu.

İZMİR'DE DÜŞÜŞ
Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos haftasını kapsayan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı" haritasına göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı; İzmir'de her 100 bin kişide 46,24 iken 21-27 Ağustos tarihleri arasında ise 43,30'a düştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kovid19
Önceki Haber
Göz-Göz, Çağdaş Atan'la da anlaşamadı
Sonraki Haber
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası güncellendi, İzmir'de vaka sayıları düşüyor
Çamlı: Aşısızlar toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor
Çamlı: Aşısızlar toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor
0
278 ölüm, 20 bin yeni vaka!
278 ölüm, 20 bin yeni vaka!
0
Deodorant seçerken dikkat!
Deodorant seçerken dikkat!
0
Koronavirüs, böbreği de etkiliyor
Koronavirüs, böbreği de etkiliyor
0
Bakan Koca: Hastaneye yatanların yüzde 90'ı tam aşı olmayan kişiler
Bakan Koca: Hastaneye yatanların yüzde 90'ı tam aşı olmayan kişiler
0
Parfüm kullananlar dikkat!
Parfüm kullananlar dikkat!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.