İmplant Nedir?

Ağızda genellikle diş eksiklikleri ile meydana gelen boşluklara uygulanan diş köküne benzer yapay kökler olarak kullanılmaktadır.

İmplant uygulaması ile kendi dişiniz gibi çiğneme yaparken sorun yaşamayarak daha estetik görünüm kazanmış olacaksınız. Bir diş eksilse bile yapılabilecek uygulamalardır. İmplantlar dokular tarafından kabul edilen ve dayanıklı titanyumlardan üretilmektedir. Lokal anestezi ile kısa sürede gerçekleştirilen operasyonlardır. Uygulandıktan sonra ömür boyu sorunsuz bir şekilde kullanabilecek olması hedeflenir. Özel işlemlerden geçen implant kemikle bir bağ doku oluşturarak tutunma sağlar. Tutunma aşaması için 3-6 ay arasında bir bekleme süreci vardır.

İzmir implant gibi uzman hekimlerce ileri teknolojilerle bu uygulamalar yapılmaktadır. Erişkin kişilerde ve genel olarak sağlık durumunu etkileyen hastalıklar olmadığı sürece herkese uygulanabilecek bir yöntemdir. Teşhis ve tedavi süreci, planlaması ve implant seçimi, kemik uygunluğu, hastanın sağlık durumu, düzenli olarak belirli aralıklarla diş kontrolleri önemli maddeler arasında yer alır. Diş Hekimi çene kemiğinin yapısı inceleyerek tedaviye uygun olup olmadığını değerlendirerek ona göre bir planlama hazırlar. Röntgen çekilerek hasta kişinin İmplant tedavisi uygunluğu araştırılır. Genel sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra uygun bulunan hastaya uygulanabilir. İzmir implant hekimlerince uygulanan bu imkanlar gerçek diş kadar sağlam ve dayanıklı uygulamalardır. İlk aşamada implant uygulandıktan sonra geçici başlık yerleştirilir. Daha sonra üzeri diş eti ile kaplanır. Uygulanan kısmı iyileşme sürecine bırakılarak sonrasında protez başlık uygulanmış olur. İyileşme sürecinde alt ve üst çene kemiği farklılık gösterebilir.

Yitirilen dişlerle neredeyse aynı özelliklere sahip olan doğal formlarda üretilen implantlar bayraklı implant olarak yitirilen dişin bölgesindeki kemik kaybını önleyerek ağız fonksiyonlarının normal bir şekilde devam ettirilmesini sağlar. İzmir implant profesyonel hekimlerinin uyguladığı bu imkanlar boş kalan bölgeye kayma yapan dişlerin şekil bozukluğu yaratmasını da engellemiş olur. Bunun gibi birçok uygulama bayraklı implant gibi kliniklerde uygulanmaktadır. Ağızda bütünlük kazanması ve her şeyin normal bir şekilde seyretmesi için dikkat gerektiren işlemlerdir. Aşamalı olarak ağızdaki boşlukları giderme amaçlı implant tedavisinin bayraklı implant gibi birçok klinikte olmanız mümkün.