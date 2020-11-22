İşitme kaybına biyonik kulak çözümü

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebek dünyaya geliyor ve bu bebeklerin 2 bini işitme kaybı yaşıyor. İşitme kaybının ileri ve çok ileri olduğu durumlarda ise biyonik kulak olarak bilinen koklear implant uygulaması ile işitme sorunu ortadan kalkabiliyor

Üniversite hastanesi olmasının ardından üçüncü basamak işlemlerin yapıldığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde de, koklear implant yöntemi, odyoloji uzmanları ve KBB hekimleri iş birliği ile uygulanabilecek.

Yeni doğan bebeklerde görülen işitme kayıpları hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, "Bebeklerde ileri - çok ileri derecede işitme kaybı olduğunda, biyonik kulak dediğimiz koklear implant uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede büyüdüklerinde piyano çalabilecek kadar iyi duyabiliyorlar" dedi.

Yeni doğan işitme tarama programının erken tanı için önemli olduğunu söyleyen Başkurt, "Doğum sonrası ilk bir ayda tarama testleri gerçekleştiriliyor. İlk 3 ay içerisinde tanı testlerini referans merkezlerde tamamlamak ve 6. aya kadar işitme kaybı tanısı almış bebekler için işitme cihazlı rehabilitasyona başlamak önemlidir. İlk bir ayda tarama testlerinden yanıt elde edilemeyen bebekler, derhal referans merkezlere tanısal amaçlı işitme ölçümleri için sevk edilir. Bu merkezlerde yapılan testler sayesinde çocuğun işitme kaybı tipi ve derecesi hakkında karar verilir ve rehabilitasyonun ne şekilde yapılacağını belirlenir." diye konuştu.

Rehabilitasyon sürecinde anne ve babalara büyük roller düştüğünü söyleyen Başkurt, "Bebeklerin, televizyon, tablet ve cep telefonu gibi güçlü görsel uyaranlara sahip cihazlara maruz kalmamaları gerekiyor. Tüm işitsel sistemin daha çok konuşma sinyali ile beslenmesi, uzman kişilerden eğitim desteğinin alınması ve uygun görülen rehabilitasyon araçlarının önerilen şekillerde kullanılması süreci destekleyecektir. Amacımız, bebekler için konuşma gelişiminin yaşıtları ile paralel şekilde gerçekleşmesidir. Tüm bu düzenlemeler ile doğru rehabilitasyon aracının kullanılması sonucu, bebeklerimiz normal konuşabilen ve hayata rahatlıkla katılan bireyler haline gelebilirler." dedi.

Biyonik kulakla piyano çalabilirler

İleri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan bebeklerde koklear implantın uygulandığını belirten Başkurt, "Halk arasında biyonik kulak olarak bilinen ve cerrahi bir teknik olan koklear implant uygulaması, birbirinden farklı öneme sahip üç basamaklı bir süreçtir. Hastanemiz bünyesinde yürütülen bu süreçlerden ilki ameliyat öncesi işitme cihazlı rehabilitasyon takibi sürecidir. Ameliyat sonrası dönem, koklear implant kullanıcısı ve çevresindeki herkes için yepyeni bir başlangıç gibidir. İlk iki sürecin devamında doğru ayar ve takip ile çok ileri derecede işitme kaybına sahip bebek, çocuk ve hatta yetişkinler işitme kayıplarının getirdiği sıkıntıları büyük ölçüde atlatırlar. Ameliyat sonrası ekibimiz tarafından gerçekleştirilen ilk ayar ile başlayarak yapılan her takip kullanıcının daha doğal ve daha normale yakın şekilde duyması adına alınan bir mesafedir." diye konuştu.

Koklear implant uygulamasında doğru cerrahinin, etkin odyolojik takibin ve verimli eğitim üçgenin önemine vurgu yapan Başkurt, bu üçgen sayesinde ileri işitme sorunu yaşayan bebeklerin gelecekte piyano çalabilen veya mühendislik gibi ileri eğitim gerektiren konularda uzman kişiler olabileceğini söyledi.



