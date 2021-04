İşlenmiş etteki büyük tehlike!

İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı saptandı

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Alzheimer hastalığı, çoğunlukla sigara içen, hareketsiz kalan ve abur cubur tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın olduğu bilinen bir gerçektir” dedi.

Dünya üzerinde geniş yankı uyandıran araştırmayı değerlendiren Dr. Onultan, “Bu araştırmaya, alzheimerla ilgili dünyada yapılmış en kapsamlı araştırma diyebiliriz. Hiç et yemeyenler ve her gün et yiyenler şeklinde 6 gruba ayrılan kişiler 8 yıl boyunca takip edilmiş. Bu araştırma 500 bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş gıdaların ve işlenmiş etin Alzheimer riskini yüzde 44 artırdığı, işlenmemiş etin ise yüzde 19 azalttığı tespit edilmiş. Bu çalışma sonunda insanlar hem grup olarak takip edilmiş hem de bireysel olarak geri bildirimler de bulunmuşlar” diye konuştu.

“VÜCUDUN BÜTÜN ORGANLARINI ETKİLEDİĞİ GİBİ BEYNİ DE ETKİLİYOR”

İşlenmiş etin günde 25 gramdan (bir dilim salam) fazla tüketildiğinde Alzheimer’ı yüzde 44 artırdığına dikkati çeken Oğuzhan Onultan, “Günde 50 gr işlenmemiş et tüketiminde ise Alzheimer riskinin yüzde 19 azaldığı belirlendi. İşlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri vücutta inflamasyon dediğimiz mikro ödemi ortaya çıkarıyor. Bunlar vücudun bütün organlarını etkilediği gibi beyni de etkiliyor. Beyin içinde birikim halinde oluşan plaklar var. İnflamasyon dediğimiz süreci bu plakların oluşumunu hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“SİGARA İÇEN, HAREKETSİZ OLAN KİLOLU ERKEKLERDE DAHA YAYGIN”

Alzheimer hastalığının sigara içen, hareketsiz olan ve abur cubur atıştıran kilolu erkeklerde daha yaygın olduğunu vurgulayan Onultan, “Sosis, salam, pastırma ve kurutulmuş et gibi gıdalar ya da katkı maddesiyle raf ömrü uzatılan gıdalar, Alzheimer hastalığını tetikliyor. Sadece sağlıksız gıda almak değil, sağlıklı gıda yememekte Alzheimer riskini artırıyor. Alzheimer’dan uzak durmak için sağlıksız ürünlerden kaçtığımız kadar, beynin ihtiyaç duyduğu sağlıklı gıdaları da düzenli yememiz gerekiyor. Kardiyologların kalp için önerdiği gıdaların hepsi beyin için de önemli. Akdeniz diyeti ve tam tahıllı gıdalar sağlığımız için çok önemli. Beyaz un, şeker ve şekerlendirilmiş gıdalardan uzak durmamız gerekiyor.

“HER SENE 10 MİLYON ALZHEİMER HASTASI EKLENİYOR”

Alzheimer’ın genetik mutasyonlara bağlı olan kısmının yüzde 1 olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an dünyada 50 milyon Alzheimer hastası olduğu var sayılıyor. Her sene 10 milyon demas hastası ekleniyor. Bunların yüzde 70’i Alzheimer yüzde 20 ile 25’ide vasküler demans dediğimiz damar sertliği ve tıkanıklığına bağlı hastalıklar. Mümkün olduğu kadar organik gıda, GDO’lu olmayan ürünler ve içinde koruyucu maddeler olmayan raf ömrü uzatılmamış ürünler tüketmeliyiz. Aksi taktirde Alzheimer hastalığına yakalanma riskimiz yükseliyor. Yaşam ve yeme tarzı değiştirilerek bu hastalıktaki sayı, 3’te 1 oranına düşürülebilir. 2050 yılında ABD’de yaklaşık 15 milyon Alzheimer hastasının olacağı varsayılıyor. Ciddi bir iş kaybı ve ekonomik yük olacağı belirtiliyor. Tedbirler koruyucu hekimlik üzerinden gidiyor. Tedbirlerin başında ise gıdamızı ve yaşam tarzımızı değiştirmek geliyor.”