İzmir Bariatrics Mini Gastrik Bypass

Roux en Y Bypass işlemine alternatif olarak geliştirilen Mini Gastrik Bypass, son zamanlarda birçok kişinin gündeminde.

İzmir Bariatrics uzman ekini tarafından başarılı bir şekilde yürütülen bu operasyon hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu operasyon kişide gıda emilimini bozarak gıda alımını kısıtlamaktadır. Dışarıdan bakıldığında tüp mide ameliyatına benzer bir yapısı bulunmaktadır. Ancak bu işlemde oluşturulan tüpün biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz.

Midede tüp oluşturulduktan sonra asıl işlem ince bağırsak üzerine yapılır. İnce bağırsağın 200 cm'lik bölümü bypass ile pasif hale getirilir. Mini Gastrik Bypass sonucunda bağlantısı kopan ince bağırsak tüp haline getirilen midenin alt bölümüne bağlanır. Bu işlem sonrasında kişi her 2 işlemden de kilo vermeye başlar. Tüp mide ameliyatı gibi mide hacmini küçülten uzmanlar, obezite hastasının gün içerisinde çok ama çok az besinler tüketmesini sağlar.

Bu operasyonun neden mini gastrik bypass olarak adlandırıldığını ise şu şekilde özetleyebiliriz. Mide ile ince bağırsak arasında yeni bir yol inşa eden uzmanlar, tüketilen besinlerin daha kısa sürede ince bağırsaktan çıkmasını sağlar. Besin emilimi bozulduğu için hasta daha kısa sürede tuvalete giderek besin atımı gerçekleştirecektir. Hasta aynı tüp mide ameliyatında olduğu gibi operasyona hazırlanır ve aynı tüp mide ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere uyar.

Mini Gastrik Bypass işleminin avantajları

İzmir Bariatrics, tüp mide ameliyatına benzer olan bu işlemin kişide birçok avantaj ve değişim meydana getirdiği zaten anlatmaktadır. Mini Gastrik Bypass operasyonunun avantajları hakkında bilgi verecek olursak;

Diğer obezite cerrahi işlemlerine nazaran bu işlemde komplikasyon oranı oldukça düşüktür.

İşlemler planlanan programda giderse ameliyat süresinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Roux en Y Bypass işlemine göre daha basit, biraz daha basit bir biçimde uygulanabilmektedir.

Mini Gastrik Bypass işleminin dezavantajları

İzmir Bariatrics sizlere bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir ve https://www.izmirbariatrics.com/ adresinden iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Buradan da biraz değinmek istiyoruz. Bu işlemin dezavantajları;