İzmir'de kansere karşı "turuncu" etkinlik

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, balonlarla süsledikleri bisikletleri ve turuncu yelekleriyle kanser hastalığına dikkati çekmek için etkinlik düzenledi. 

İzmir'de kansere karşı "turuncu" etkinlik
02 Şubat 2020 Pazar 22:46

Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan dernek üyeleri, "Biz Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğiyiz ve radyoterapinin gücüyle yanınızdayız" pankartı açtı. Kanserle mücadele derneklerinden de temsilcilerin destek verdiği etkinlikte, hastalığın belirtileriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Anacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 3 yıldır kanser hastalığında farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Kanserin dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini dile getiren Anacak, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Kanser, halkımızın iyi bildiği bir hastalık değil. Amacımız kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak. Doktorlar ile hasta ve hasta dernekleri arasında bir bağ kurmak." dedi. Açıklamanın ardından katılımcılar, Kordon'da bisikletleriyle tur attı.


Kaynak: AA
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