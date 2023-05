İzmir'de sağlıkçılardan tepki: Sağlıkta şiddet sınır tanımıyor

İzmir'de önceki dün bir hasta yakını tarafından ağız diş sağlığı teknikeri U.D'nin darp edilmesinine sağlıkçılar tepki göstererek sağlıkta şiddete karşı hükümetin alması gereken tedbirleri açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de sağlık çalışanları dün İzmir Eğitim Diş Hastanesi'nde ağız diş sağlığı teknikeri U.D'nin bir hasta yakını tarafından darp edilmesinine tepki gösterdi. Birlik sağlık Sen öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları hastane önünde basın açıklamasında bulunarak sağlıkta şiddete karşı hükümete çağrıda bulundu. Basın açıklaması metnini okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkta şiddetin sınır tanımadığını belirterek "Gün geçmesin ki bir sağlık çalışanımız hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete, küfüre, hakarete maruz kalmasın. Ülkemizin her bir köşesinde, her gün onlarca sağlık çalışanımız hasta, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarımız hakaret, küfür, tehdit gibi sözlü şiddete hemen her gün maruz kalmakta, kendilerine yapılan fiziki şiddette de yalnız bırakılmakta ve haklarını aramakta zorlanmaktadırlar. Maalesef son yıllarda uygulanan sağlık politikaları vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmiştir. En tepede bulunan makam sahiplerinin, sağlık personeline karşı kullandığı olumsuz ifadeler, sağlık personellerinin vatandaşın emrinde, vatandaşın hizmetkârı, her ne sebeple olursa olsun vatandaş haklıdır görüntüsü vermesi sağlıkta şiddeti artırmaktadır" dedi.

"SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK VE HAKSIZLIK VAR"

Doğruyol açıklamalarının devamında ise "Sağlık çalışanlarımızın iş bırakma eylemleriyle ilgili bir caminin imamı hutbede 'Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?' ifadelerini kullanabilmekte, sokaktaki vatandaşa uzatılan mikrofona vatandaş 'Şu an doktor beğenmiyoruz. Doktor dövüyoruz.' diyebilecek kadar, pervasızlaşabilmektedir Sağlık çalışanlarını korumak için yeterli olmayan Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulamasına karşılık, ALO 184 şikâyet hattı ve hasta hakları birimleriyle çalışanları adeta kıskaca almıştır. Biz elbette hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz. Ancak ortada sağlık personeline karşı büyük bir adaletsizlik ve haksızlık bulunmaktadır. Özellikle şunu da belirtmek isteriz ki? ALO 184 şikâyet hattıyla Sağlık Bakanlığını arayıp, sağlık çalışanını tehdit eden vatandaş hakkında hiçbir işlem yapılmayıp, ilgili kurum aranıp, şu isimde bir hasta bakanlığı aradı. Tehdit etti. Kendinizi koruyun. Tedbirinizi alın şeklinde. Bir geri dönüş olabilir mi? Maalesef oluyor" diye konuştu.



CAYDIRICI CEZA ÇAĞRISI

Sağlıkta şiddete karşı çözüm yollarını da dile getiren Doğruyol, "Öncelikle verilen cezaların caydırıcılığının olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti veren çalışanların görevi başında olan bir devlet memuru olduğu unutulmamalıdır. Sağlık personeline bırakın şiddet uygulamayı, hakaret ve küfrün de caydırıcı ceza karşılıkları olmalıdır. Sağlık personeline karşı işlenen suçların cezasının hiçbir şekilde paraya dönüştürülememesi sağlanmalıdır. Tehlike arz edecek Yaşanan sözlü ya da fiili saldırılardan hemen sonra sağlık müdürlüğü avukatları olayın adli mercilere intikal ettiği ilk anda olaya müdahil olarak sağlık çalışanlarının yanında yer almalı, verilen ilk ifadelerin, tutulan raporların hukuka uygun olmasını sağlayarak süreci yakından takip etmelidir. Gerekli vakalara kolluk kuvveti sağlanmalıdır. Uygulanan sağlık politikaları siyasi endişelerden uzak, vitrine değil, hizmete yönelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.