İzmir'de TBMM'ne sunulan sağlık düzenlemesine tepki: Hekimler torba’ya sığdırılamaz!

İzmir’de sağlık çalışanları TBMM’ne sunulan sağlık alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifine tepki göstererek düzenlemenin seçim öncesi apar topar kanunlaştırılmak istendiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de sağlık çalışanları geçen hafta AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ne sunulan 38 maddelik sağlık alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifine tepki gösterdi. Sağlıkçılar seçim öncesi meclise sunulan kanun teklifinin geri çekilmesini istedi. TBMM’ne sunulan kanun teklifiyle ilgili İzmir Tabip Odası tarafında oda binasında basın açıklamasında bulunuldu. Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özkaynak, düzenlemenin sağlık çalışanlarını temsil eden kuruluşların görüşlerinin alınmadığını ve düzenlemenin seçim ortamında apar topar kanunlaştırılmak istendiğini söyledi.

BİRÇOK YÖNÜYLE SORUNLU

Söz konusu kanun teklifinin mesleği hakkında pek bir fikir sahibi olmayan kişilerce hazırlandığı öne süren Prof. Dr. Süleyman Özkaynak, “Hekimlik mesleğine çok ağır darbeler vuracak bu taslağın hekimlik mesleğini yapılmaz hale getireceği aşikardır. En basit hali ile hekimlerin meslekten geçici veya sürekli uzaklaştırılması, mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmak istenmesi, gibi hekimlik mesleğinin özüne müdahale eden ve sağlık alanında ciddi kaosa yol açacak olan bazı uygulama yetkileri Bakanlık bünyesindeki bir kurula verilmektedir. Hekimlik mesleğinin eğitim süreçlerinin bakanlık bünyesine alınmasının, tıp eğitimi gibi evrensel bir uygulamanın, siyasi erk temsilcisi olan bakanlık yetkisine bırakılmasının bilimsel gelişme ve paylaşımı olumsuz etkileyebileceği aşikardır. Bu konuda akademinin, uzmanlık derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan yapılacak olan eğitim programının bir çok durumda siyasetin gölgesinde kalması sakıncası doğabilir. Akademik ve bilimsel bir otokontrolün, siyasi erk dışında kurulmuş olmasının, bilimsel gelişme ve objektiflik açısından büyük değeri olduğu kanısındayız. Birçok yönüyle sorunlar içeren, akıl ve bilim ile açıklanması mümkün olmayan, hekim kamuoyunun büyük tepkisini çeken düzenlemelerin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

HEKİM GÖÇÜNÜ HIZLANDIRACAK

Düzenlemenin yurtdışına hekim gidişini hızlandıracağını aktaran Prof. Dr. Özkaynak, “Bu tür düzenlemelerin, her yıl nerdeyse 20 tıp fakültesi mezununa tekabül eder sayıda 3 binleri bulan bu sene de ilk üç ayda 500’lere yaklaşan yurtdışına hekim gidişini hızlandıracağını öngörmek mümkündür. Yine aynı şekilde, yeni mezun hekimlerin pek çok kritik cerrahi dalda çalışma arzusunun kaybolduğunu ve kısa bir süre sonra beyin cerrahisi, kalp cerrahisi , göğüs cerrahisi vb . başta olmak üzere , bir çok risk alanı olan tıp dalında ciddi hekim açığının ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bunun habercisi olarak TUS sınavların son yıllardaki tercih sıralamaları tehlike çanları olarak değerlendirilmelidir. Bu düzenlemenin hekimlik mesleğinin yapılabilirliğini artık mümkün olmaktan çıkaracaktır ve defansif hekimlik eğilimini çok artıracaktır. Bu nedenle bu tür düzenlemelerde kamu yararının gözetilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu taslak geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.