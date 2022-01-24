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İzmir'de vaka sayısında artış sürüyor!

İzmir'de vaka sayısında artış sürüyor!
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İzmir'de 574,85'den 714,29'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 8-14 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Bakan Koca, haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon olduğunu belirtti. Haritaya göre, 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 1222,37'den 1571,46'ya, Ankara'da 386,15'den 629,65'e yükseldi. İzmir'de de vaka sayısı 574,85'den 714,29'a yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari ve 37,82 ile Şanlıurfa oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs #izmir
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