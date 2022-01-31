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İzmir'de vaka sayısında korkutan artış sürüyor!

İzmir'de vaka sayısında korkutan artış sürüyor!
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul'da azalırken, Ankara ve İzmir'de artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Koronavirüs #omicron #vaka sayısı #Fahrettin Koca
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