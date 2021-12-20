ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
0

İzmir'deki omicron vakaları ile ilgili yeni açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 'Omicron' varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıkladı

İzmir'deki omicron vakaları ile ilgili yeni açıklama
20 Aralık 2021 Pazartesi 13:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide 'Omicron' varyantı tespit edildiğini açıklamıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını İzmir'de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir'de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #omicron #omicron vaka
Önceki Haber
Ekonomi, diş sıkma hastalığını artırdı
Sonraki Haber
Kayıp tekstil işçisi ölü bulundu
Ekonomi, diş sıkma hastalığını artırdı
Ekonomi, diş sıkma hastalığını artırdı
0
Burun deliklerinden girip, beyin ameliyatı yaptılar
Burun deliklerinden girip, beyin ameliyatı yaptılar
0
Omicron çocukları hedef alıyor!
Omicron çocukları hedef alıyor!
0
Bakan Koca duyurdu: 3 ay geçtiyse aşınızı olun!
Bakan Koca duyurdu: 3 ay geçtiyse aşınızı olun!
0
Koronavirüs erkeklerde daha ölümcül!
Koronavirüs erkeklerde daha ölümcül!
0
Omuz ağrısının nedenleri
Omuz ağrısının nedenleri
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.