İzmir Klinik Psikolog ve Terapi Hakkında

İş stresi ve yaşam sorunları insanların sıklıkla psikolojik desteğe ihtiyaç duymalarına sebep olur. Psikologlar izmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan kişiler tarafından daha fazla tercih edilmektetir.

İzmir’de psikolog arayanlar sıklıkla sorunlara en iyi şekilde yardımcı olacak, en çok tavsiye edilen psikologları araştırırlar. İzmir’de klinik psikolog arayanların en çok tercih ettiği merkezlerden bir olan Nora Psikoloji bireysel terapilerde İzmir dışında olanlara da online terapi aracılığı ile hizmet sağlamaktadır. Özellikle şehir dışı ve yurt dışında yaşanlar tarafından tercih edilen bu yöntemin detaylarına birlikte göz atalım.

Terapi ve online terapi

Psikoterapi, ruh sağlığı için hedefe yönelik bir tedavidir. Tedavi belirli bir sorunu düzeltmeyi amaçlamalı ve bu nedenle zamanla sınırlandırılmalıdır.

Psikoterapi, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, okb veya psikosomatik hastalıklar dahil olmak üzere hastalık değerine sahip zihinsel bozuklukların tedavisidir. Online terapi ise terapi sürecinin internet üzerinden gerçekleştirilmesidir.

Online Psikolog Görüşmelerinin işleyişi

Online psikolojik danışma durumunda, bir psikoterapist Internet üzerinden destek sunar. Bu destek, sohbet veya e-posta, video görüşmesi veya telefon biçimini alır. Online psikolog görüşmeleri, kriz veya psikolojik stres yaşayan ve hızlı ve profesyonel yardım isteyen kişilere yöneliktir.

Online Terapi Faydaları:

Online psikolojik danışmanın avantajları yerel ve zamansal bağımsızlıktır.

Yerel bağımsızlık nedeniyle, kullanıcı bir psikolojik danışmanla konuşmak için evi terk etmek zorunda değildir. Tartışmalar daha sonra evden çok rahat bir şekilde gerçekleşir.

Bu, özellikle fiziksel sınırlamaları olan kullanıcılar veya kırsal alanlardaki kullanıcılar için büyük bir avantajdır. Başka bir büyük artı: acil yardımdır. Program genellikle hemen kullanılabilir ve bu nedenle kriz zamanlarında ilk destektir. Hastalar, çevrimiçi terapi ile geleneksel psikoterapiden daha fazla kendi kendine çalıştıkları için, bir terapistin yardımıyla değil, kendi başarılarına ulaştıklarını düşünmektedirler.

Bu, sorunlarınızın üstesinden gelmek için çalışmaya devam etmek için çok motive edici olabilir.

Online Psikolog Görüşmelerinde İlkeler

Online psikolog görüşmelerindeki esaslar yüz yüze terapiden farklı değildir. Psikologlar online terapilerde danışanların gizliliğine ve mahremiyetine özen gösterir. Bu sebeple görüşmeler güvenilir uygulamalar üzerinden gerçekleştirilir. Online psikolog arayışında olanlar bu sürecin gizliliğine ve mahremiyetine güvenebilirler.

Kaynak : https://norapsikoloji.com/online-terapi/