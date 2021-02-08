İzmir Tabip Odası'ndan aşı tepkisi: Bu hızla sürerse...

İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı, koronavirüs aşı süreciyle ilgili açıklama yaptı

Ülkede 14 Ocak'ta başlayan aşılama süreciyle ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı, dikkati çeken açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 2 milyon 600 bin kişinin aşılandığını hatırlatan Çamlı, "Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az üç yıl sürer" dedi.

“Aşılama süreci sayın bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak aşılama 14 Ocak'ta başlanabildi” diyen Çamlı, “Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı. Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak üç yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil" diye konuştu.