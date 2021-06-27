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İzmir Tabip Odası uyardı: Aşılansak bile...

İzmir Tabip Odası, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ortak bir açıklama ile SARS-CoV-2 varyantlarının tehdit oluşturduğu şu günlerde pandemi mücadelesinin güçlenerek sürdürülmesi gereğine dikkat çektiler

İzmir Tabip Odası uyardı: Aşılansak bile...
27 Haziran 2021 Pazar 08:59

HASUDER Başkanı Prof Dr. Pınar Okyay, "vaka sayılarımızın azalmış olması bizi rehavete sürüklememeli, pandemi devam ediyor" dedi. 

Klimud Derneği Başkanı Prof Dr. Selda Erensoy ise "Aşılansak bile maske mesafe kuralına uymalıyız uyarısında bulundu. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Lütfi Çamlı ise son günlerde öne çıkan delta varyantı başta olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarınin yayılımına dikkat çekti. 

Ortak açıklamada; Son günlerde öne çıkan delta varyantı başta olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarının yayılım tehditi altında pandeminin kontrolü güçleşmektedir.  Etkili bir pandemi kontrolü için virüs dolaşımının ve çoğalmasının önüne geçilmesi şarttır.

Artık çok iyi biliyoruz ki COVID-19 belirtisi olmayanlar da önemli oranda (%50-60) toplum içinde hastalık bulaşmasında kaynak olmaktadırlar. Solunum damlacıkları içindeki virüsler soluk alıp verirken bulaşabilmektedir. Pandemiyle mücadelede başarılı olmak ancak kanıta dayalı bilimsel verilerle hareket etmekle mümkündür. Maske kullanımının COVID 19 olgu sayısını, hastaneye yatış ve ölüm hızlarını düşürdüğü bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

Önlemlerin alınmadığı, maskesiz ve mesafesiz alanlar COVID 19 hastalığı ve SARS-CoV-2 varyantları için kuluçka ortamına dönüşebilir, bu da bulaştırıcılık düzeyi ve süresini arttırabilir. Bu nedenle aşılamanın yaygınlaşması önemli bir kazanım olsa da, maske ve mesafe önlemlerinden vaz geçmek şu aşamada hiç uygun değildir. Yurttaşlarımızı COVID-19'a karşı aşılanmaya, maske ve mesafe kurallarına uymayı sürdürmeye çağırıyoruz. denildi.

Etiketler; #izmir #izmir tabip odası #maske #lütfi çamlı
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