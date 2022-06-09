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Kabus görmek o hastalığın belirtisi çıktı!

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı

Kabus görmek o hastalığın belirtisi çıktı!
09 Haziran 2022 Perşembe 13:56

UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olduğu iddia edildi.

Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi.

Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı.

Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.

Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir.

Araştırma, "eClinicalMedicine" adlı dergide yayımlandı.

Etiketler; #ingiltere #kabus görmek #parkinson #parkinson belirtileri
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