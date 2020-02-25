Kadın ve çocuk sağlığı gelişmişlik göstergesi

Doğumda anne ve yenidoğan bebek ölüm oranlarının gelişmişlik düzeyi hesaplanmasında önemli yer tuttuğunu söyleyen Prof. Dr. Arıkan, 'Ülkemiz bu konuda son yıllarda önemli aşamalar sağladı' dedi

İstanbul'da düzenlenen "Kadın Doğum Günleri Sempozyumu"nda doğum ve kadın sağlığı ele alınırken, katılımcılardan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, Türkiye'nin bu konuda son 10 yılda büyük bir ilerleme kat ettiğini ve yenidoğan bebek ölümünde binde 30 ölümden binde 10'un altına düşürmeyi başardığını belirtti. Beykent Üniversitesi'ndeki etkinliğin kadın sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğinidüzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Arıkan, bilimsel bilginin diğer uzmanlara iletilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: "Bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergelerinden biri ülkedeki kadın ve çocuk sağlığıdır. Özellikle gebe sağlığı bu parametreler açısından çok önemlidir. Bilgi günümüzde çok hızlı değişmekte, yeni tedavi yöntemleri çıkmakta, yeni metodlar gelişmekte, bunları meslektaşlarımıza iletmek ve anlatmak en büyük görevlerimizden bir tanesi olarak gündeme gelmekte. Biz de bu bilimsel tartışma ortamlarını arttırarak bilgi birikimini yükseltmeyi hedefliyoruz."

Kadın ve çocuk sağlığı denince anne ve yenidoğan bebek ölümlerinin ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Arıkan şu bilgileri verdi: "Ülkemizde son yıllarda bu konuda çok büyük aşama kaydedildi. Özellikle anne ve yenidoğan bebek ölümlerini çok hızlı bir şekilde düşürdük. Yaptığımız toplantılarda bir kadın doğum uzmanı olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri de budur. Özellikle anne ölümlerini bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin azaltmaya çalıştığı gibi bizim ülkemiz de bu konuda son yıllarda çok büyük başarı sarf etmiştir. Şu an 100 bin canlı doğumda yaklaşık olarak 13 anne ölümüne kadar düşürmüş durumdayız bu rakamları. Daha önce 100 bin canlı doğumda yaklaşık 30 anne kaybı yaşanıyordu. Hedeflerimiz bu oranları tek haneli sayılara düşürmek.

Toplantılar önemli

Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım, ileri sağlık hizmetlerine ulaşım arttıkça bu rakamların daha da aşağıya gideceğini öngörüyoruz. Özellikle bütün ülke sathına yayılmış sağlık hizmeti ve sağlık hizmetini veren hekimlerin bilgi birikimlerini geliştirmeleri, tecrübelerini geliştirmeleri açısından bu tür toplantılar çok önemlidir. Meslektaşlarımızın bilgiye ulaşımı kolaylaştığı gibi özgür tartışma ortamları da yaratıyor. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Bunun yanı sıra yenidoğan bebek ölümleri de bir ülkenin en büyük gelişmişlik göstergelerinden bir tanesidir. Şu anda bin canlı doğumda 10'un altına düştü bu ölüm oranları ülkemizde. Kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımı bütün ülke sathına yaydığımız zaman bu rakamların daha da aşağıya gideceğini umuyoruz."