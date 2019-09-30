Kahve içmenin püf noktaları

Sohbetlerin vazgeçilmezi kahve; gün içinde enerji veriyor, uykuyu açıyor ve kişiyi zinde tutuyor. Tüm bunların yanında birçok hastalıktan korunmada da yardımcı oluyor.

Ancak kahvenin kaliteli malzeme ile uygun koşullarda hazırlanıp, belirli miktarlarda tüketilmesi gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kahvenin doğru tüketimi için önemli önerilerde bulundu.Marketlerde satılan granül kahve adı verilen işlenmiş hazır ürünlerin tercih edilmesi öneren Altuntaş, 'Sağlıklı kahve sade olanıdır. Sütlü istenirse, çok az süt katılmalıdır. Karamel, fındık, çikolata gibi aromaların tümü kahvenin kalorisini artırır. Sürekli olmamak şartıyla aromalı kahveler tüketilebilir ancak yüksek kalori oranlarıyla günlük tüketim hakkından kaybedilerek öğünlerde kısıtlamaya gidilmelidir' dedi.

Çok kavrulmamalı

Kahve kavrulurken lezzetinde bazı değişiklikler yaşandığını belirten Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle çok koyu kavrulmuş kahve yerine daha az ya da orta kavrulmuş ve orta kavrulmuş kahveler tercih edilmelidir.Günlük kahve tüketim miktarı içilen kahvenin sertlik derecesine göre değişmektedir. Ancak günde 2 içimi geçirmemek gerekir. Kahveyi uzun süreler bekletmek hem lezzet açısından hem de içeriğindeki flavonoidler açısından uygun değildir. Bunun yanında aç karınla, öğün yerine kesinlikle içilmemilidir. Doğru içildiğinde diyabetten kansere kadar birçok hastalığa kalkan olan kahve, uygun tükeldiğinde vücuda birçok faydası vardır.''