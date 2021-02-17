Kakulenin faydaları neler?

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, kakulenin faydalarını açıkladı

Kakule, yoğun tat aroması ile nanegiller ailesine benzetilse de çoğunlukla orta doğu ülkelerin yetiştirilip kullanılmaktadır. İnsan vücudunda birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Genel olarak ise çay ve kahvelere aroma vermesi anlamında kullanılmaktadır.

KAN BASINCI VE DİÜRETİK ETKİSİ

Yapılmış olan bir çalışmada 3 gram kakule tozu kullanan bireylerin 12 hafta sonunda kan basıncı seviyelerinin normal aralığa geldiği görülmüştür. Bu yüzden yüksek tansiyonu olan bireylere kakule bitkisi önerildiğinde olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kan basıncı üzerinde bulunan bu etkisi yüksek antioksidan içeriğine bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Vücutta biriken suyun atılımında ise oldukça etkili olduğu görülmüştür.



KAN ŞEKERİ ÜZERİNDE ŞAŞIRTICI ETKİSİ

200 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada kişiler 3 gruba ayrılmıştır. Tarçın, kakule-zerdeçal ve siyah çay kullanılmak üzere ayrılmıştır. Kakule ve zerdeçal kullanan grubun kan şekeri değerleri kontrolünde iyileşme sağladığı görülmüştür.



MİDE RAHATSIZLIKLARI VE SİNDİRİM ÜZERİNDE ETKİSİ

Kakulenin sindirim, mide sorunları, hazımsızlık gibi sorunlarla baş etmede etkisi oldukça büyüktür. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada mide ülseri üzerinde etkisi değerlendirilmek istenmiştir. Bir gruba sadece aspirin verilirken diğer gruba kakule-zerdeçal ekstratlı sıcak su verilmiştir. Kakule ve zerdeçallı olan suyu tüketen farelerde ülser oranı gittikçe azalmıştır. Aynı şekilde sadece kakule özütü verilerek yapılan çalışmada ise mide ülserini %50 oranında azalttığı görülmüştür. Bunun yanı sıra ise sindirim sistemi rahatsızlıklarının düzenlenmesinde olumlu yönde etkisi olduğu belirtilmiştir.



KÖTÜ NEFESTEN KURTULMAK HAYAL DEĞİL

Bilindiği üzere ağız kokusu üzerinde yapılan çalışmalar kokunun bağırsak parazitlerinden ya da diş sağlığından kaynaklandığını vurgulamıştır. Kakule ise sindirim sistemi bağırsaklar üzerinde oldukça etkilidir. Parazitlerin temizlenmesinde etkili olan kakule bağırsak kaynaklı kötü kokuların temizlenmesinde de oldukça etkilidir.



HASTALIKLARA KARŞI KALKAN

Yapılan araştırmalar kakule özütünün inflamasyon kaynaklı hastalıklarda olumlu etkisi olduğunu savunmuştur. Gıda zehirlenmesi, mantar enfeksiyonları, mide sorunları gibi birçok sorunda etkili olduğu yapılan araştırmalar doğrultusunda bildirilmiştir. Aynı zamanda yüksek antioksidan etkisinden dolayı enfeksiyon temelli hastalıklara karşıda koruma sağlar.