Kalp krizinden hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de görev yaptığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Ercüment Tarcan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarcan için ilk tören, 34 yıldan bu yana görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapıldı. Türk bayrağına sarılı naaşın, hastane bahçesine getirilmesi sırasında, Tarcan'ın mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tarcan'ın eşi Banu ve kızı Dilahan Tarcan taziyeleri kabul etti. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, törende yaptığı konuşmada, bir hekim olarak Tarcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Mesai arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Tarcan'ın naaşı, Karabağlar ilçesinde bulunan Hacı Fatma Tatari Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Tarcan, 13 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Batuhan Tarcan'ın Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.

Olay

Dün görev yaptığı hastanede kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Doç. Dr. Ercüment Tarcan, arkadaşlarının yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Ercüment Tarcan, sırasıyla Isparta Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Tayininin 1986 yılında İzmir'e çıkmasının ardından İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde göreve başlayan Tarcan, evli ve 2 çocuk babasıydı.