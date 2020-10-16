Kalp masajı hayati önem taşıyor

Her yıl dünya genelinde yüzbinlerce insan ani kalp durması ile karşı karşıya kalıyor. Bireylerin kalp masajı uygulamaları konusunda farkındalığının olması ve kalp masajı uygulamaları konusunda beceri kazanması önem arz ediyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afet Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ekşi,"Pandemi sürecinde olduğumuz bu günlerde ani kalp durmalarında ilkyardımcı, bulaşıcı hastalık riski olan durumlarda kendisine ve hastaya ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takarak, suni solunum yapmadan sadece kalp masajı yaparak hayat kurtarabilir" dedi.

Ani kalp durmalarında, kalp masajı uygulamalarının hayati önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Ali Ekşi, "2013 yılından beri Avrupa Ülkelerinde, son üç yıldır da dünya genelinde halk tarafından uygulanacak kalp masajının önemine dikkat çekmek adına 16 Ekim'de farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Ani kalp durmalarında yeniden yaşama dönme adına hastanın yakınında bulunan ilkyardımcıların yapacağı kalp masajı uygulamaları hayati önem taşımaktadır. Bilinci kapalı ve solunum alıp vermeyen hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi ile mümkün olduğunca hızlı iletişim kurmak, ambulans ekibi gelene kadar ilkyardımcı tarafından yapılacak kalp masajı hayat kurtarıcıdır. Kalp masajı uygulaması göğüs kemiği üzerinden dakikada 100-120 aralığında olacak şekilde ritmik ve göğüs kafesi 5-6 cm çöktürülecek şekilde yapılmalıdır. Kalp masajı uygulamalarına 112 Ekibi gelene kadar mümkün olduğunca ara vermeden devam edilmelidir.

Herkes hayat kurtarabilir

Her yıl dünya genelinde yüzbinlerce insan ani kalp durması ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Doç. Dr. Ali Ekşi, "Pandemi sürecinde olduğumuz bu günlerde ani kalp durmalarında ilkyardımcı, bulaşıcı hastalık riski olan durumlarda kendisine ve hastaya ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takarak, suni solunum yapmadan sadece kalp masajı yaparak hayat kurtarabilir. Herkesin öğrenebileceği ve uygulayabileceği kalp masajı uygulamaları ile her yıl binlerce kişinin hayatı kurtarılabilir. Özellikle hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında, ilk 5 dakika içerisinde ambulans ekibi gelene kadar bir ilkyardımcı kalp masajına başlamazsa hastanın yeniden yaşama dönme şansı neredeyse imkânsız olmaktadır. Çünkü beyin hücrelerimiz 5 dakikadan daha fazla oksijensizliğe dayanamamakta ve beyin ölümü gerçekleşmeye başlamaktadır. Bu nedenle de herkesin kalp masajı uygulamaları konusunda farkındalığının olması ve kalp masajı uygulamaları konusunda beceri kazanması önemlidir. Geçtiğimiz yıllarda, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle 16 Ekim günlerinde üniversitemiz kampüsünün çeşitli yerlerinde farkındalık etkinlikleri düzenleyerek, üniversitemiz genelinde kalp masajının önemi konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştık. Bu yıl pandemi nedeniyle fiziki ortamlardaki etkinliklerimizi yapamasak da, gelecek yıllarda etkinliklerimiz devam edecek. Unutmayalım çok basit becerileri öğrenerek herkes hayat kurtarabilir" dedi.



