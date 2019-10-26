Kalpteki deliğe ameliyatsız çözüm

Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda bir hastanın kalbindeki delik, ilk defa uygulanan "şemsiye yöntemi" ile ameliyatsız kapatıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda, kalbinde delik bulunan 22 yaşındaki hasta, hastanede ilk defa uygulanan ameliyatsız tedavi "şemsiye yöntemi" ile sağlığına kavuştu. Nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran Gizem Efe'nin kalbinde doğuştan bir delik olduğu tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucu kalp deliğinin açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapatılabileceği saptanan hasta, Manisa Şehir Hastanesi anjiyografi ünitesinde 30 dakika süren ve ilk defa uygulanan "şemsiye yöntemi" ile sağlığına kavuştu. Operasyondan sonra rahatsızlıklarından kurtulduğunu dile getiren Gizem Efe, doktorlara ve hastane yetkililerine ilgisinden ötürü teşekkür etti. Hastaneden yapılan açıklamada, ameliyatsız kapama yönteminin anjiyodan farkı olmadığı belirtilerek, "Bu yöntemin cerrahi yöntemlere göre avantajları vardır. Bu yöntemde yönteminde tedaviye cevap açık ameliyatlar kadar yüksektir. Komplikasyonları cerrahiye göre düşüktür. Hastalar kısa süre hastanede kalır ve taburcu olurlar. Sonrasında günlük hayatlarına devam ederler." ifadelerine yer verildi.