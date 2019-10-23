Kalsiyum ihtiyacını light sütle karşılayın

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi'nden Prof. Dr. Neriman İnanç, kadınların kalsiyum ihtiyacının arttığı ve vücudun kilo almaya en yatkın olduğu menopoz döneminde gerekli tüm mineral ihtiyacını light sütün giderdiğini belirtti.

Genellikle 40 yaşından sonra görülen menopozUn, sağlıklı beslenme yöntemleriyle kadınların korkulu rüyası olmaktan çıktığını belirten Prof. Dr. İnanç, "Bu dönemde vücudun kalsiyum ihtiyacı artar. Aynı zamanda kilo almaya yatkın bir dönem olduğundan kilo kontrolünü sağlamak, obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltmak için de light süt içilmesi gerekir" dedi.

Kemik kayşbına yol açar

Light sütün de (az yağlı sütler) protein, kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengin olduğunu belirten İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Light sütün kolesterolü ve doymuş yağ miktarı, tam yağlı sütlere oranla daha azdır. Süt sayesinde bu zorlu dönem daha az sıkıntıyla atlatılmış olur. İnsan vücudunda kalsiyum deposu oluşturulması için sütün düzenli olarak içilmesi gerekir. Menopoz döneminde vücut oldukça fazla miktarda kalsiyuma ihtiyaç duyar. Yeterli kalsiyum alınmaması halinde kemiklerdeki kalsiyum vücut tarafından kullanılmaya başlar. Bu durum kemik kaybına (osteoporoz) neden olur. Menopoz döneminde bu riski azaltmanın en kolay yolu düzenli light süt tüketimidir" dedi. Light sütlerin besin değerlerini koruduğunu, mineral açısından tam yağlı sütlerden daha zengin olduğunu ve günde ortalama iki bardak tüketilmesi gerektiğini de vurgulayan İnanç, light sütlerde bulunan mevcut kalsiyumun metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına da yardımcı olduğunu belirtti.