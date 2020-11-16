Kamburluktan endişelenmeyin

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Esat Kıter, çocukların ders çalışırken kambur durmalarının anne babaları endişelendirdiğini belirterek, oysa 18 yaş altı çocukların omurgalarının esnek olduğunu ve genellikle altından her hangi bir hastalık çıkmadığını söyledi

Özel Odak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof Dr. Esat Kıter’den, çocuklarının duruş (postür) bozukluklarından endişe eden anne babaları rahatlatan bir açıklama geldi. Kıter, çocukların omurgalarının esnek olduğunu belirterek, duruş bozukluğu, kambur durma, omuzların öne düşmesi, bel çukurunun artması gibi gözü rahatsız eden durumların, yüzde 99 oranında sağlık açısından problem teşkil etmediğini kaydetti.

Kıter şunları söyledi:

“Çocuklarımız tablet, bilgisayar kullanırken kambur durabiliyorlar. Bu durum dışarıdan bakıldığında anne babayı rahatsız ediyor. Ebeveynlerin titizliği nedeniyle bu 18 yaş altının sorunu olarak ortaya karşımıza çıkıyor. Aileler sıklıkla bize başvuruyorlar. Bunun altında bir problem olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Genelde ise çocukların bu duruş ile ilgili bir şikayeti olmuyor. Şunu belirtmek isterim ki; duruş bozukluklarının altında çok büyük oranda hiçbir organik problem yatmıyor. Hastalık diyebileceğimiz bir hadise nadiren ortaya çıkıyor. Onun için ailelerimiz endişe etmesinler.”

Çocuklara kambur korsesi almayın

Anne babaların, çocuklarının duruş bozuklukları ile ilgili endişelerinin suistimal edilerek ticari kazanç elde edilmeye çalışıldığı uyarısında da bulunan Prof. Dr. Esat Kıter, “Köprücük kemiği kırığında kullandığımız 8 bandajımız vardır, omuzları arkaya doğru alır. Şimdi onu ‘kambur korsesi’ diye piyasaya sürdüler. Ayrıca omuzlar düşünce elektrikle titreşerek omuzları arkaya almasını uyaran korseler var. Ben bunları yanlış buluyorum. Tıbbi açıdan bir altyapısı yok. Anne babanın endişesini sömürmeyi amaçlayan ürünler” diye konuştu.

Prof. Dr. Esat Kıter, düşük ihtimalle de olsa çocuklarda bel fıtığı, bel kayması, skolyoz (yana eğiklik), kifoz (öne eğiklik) gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirterek, duruş bozukluğu ile birlikte bir ağrı varsa ortopedi doktoruna başvurulması gerektiğini ifade etti. Kıter, bazen de kamburlukla birlikte sırttaki cilt çatlaklarının varlığı, ayakta dururken çabuk yorulma gibi bulguların önemsenmesi gerektiğini ifade etti..

Sırt kaslarını güçlendirmek için öneriler

Dr. Esat Kıter, çocukların özellikle pandemi sürecinde hareketsiz kaldığını ve online eğitimle birlikte bilgisayar başında daha fazla zaman geçirdiğini, bunun da sırt kaslarının zayıflamasına yol açtığını dile getirdi.

Çocuklara masada çalışmalarını ve monitörü göz hizalarına koymalarını tavsiye eden Kıter, bel çukurunun da küçük bir yastıkla desteklenebileceğini bildirdi.

Kıter, sırt kaslarını güçlendirmek için de spor ve egzersiz yapılması gerektiğini söyledi. Esat Kıter, hem çocuklar, hem de gençler ve yetişkinler için şu önerilerde bulundu:

• Sabah akşam 10'ar tane ters mekik sırt kaslarını güçlendirir.

• Mümkünse haftada en az iki kez yüzme öneriyorum. Yüzme yerçekimi olmadan yapılan bir spor olduğu için sırt kaslarını çok güçlendirir.

• Bisiklete binmek de hem sırt kaslarını hem de bacak kaslarını güçlendiren bir egzersizdir.

• Pilates, reformer, tenis, koşu… Kişinin ilgi alanına göre diğer sporlar da yapılabilir.