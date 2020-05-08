Kan stokları bitme seviyesine geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılayı Ege Bölgesi'nin kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine kampanya başlatıldı. Bornova ilçesinde, yaklaşık 150 kişilik grup kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Bornova Meydanı'na çadır kuruldu. Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğünde başlayan kan bağışına Genç Erdemliler Platformu da destekte bulundu. Yaklaşık 150 kişi de kan bağışı kampanyasına katıldı.

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Ülkemizde ciddi manada takip ettiğimiz koronavirüs dolayısıyla azalan kan stoklarımızla ilgili sizlerle bir araya gelmiş durumdayız. İzmir'de kan stoklarımız maalesef tükendi, bu vesileyle gerek vatandaşlarımızla gerekse de hasta yakınlarımız aracılıyla kan ihtiyacı olan insanlarımızın kan ihtiyaçlarını çözmek için çağrılarda bulunduk. İnşallah gerek salgın dolayısıyla geçirdiğimiz bu sıkıntılı günleri, gerekse de azalan kan stoklarımızı bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum" dedi.

'KAN STOKLARI BİTME SEVİYESİNDE'

Öte yandan, İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul, kan merkezlerindeki stokların bitme seviyesine geldiğini vurguladı. Yurdakul, "Tüm sosyal medya aracılığıyla ve medya aracılığıyla bir duyuruya çıktık. Bu duyurumuza kulak vererek bizlere yardımcı olan Genç Erdemliler Platformu ve buraya gelen tüm vakıf ve derneklere teşekkür ederiz" diye konuştu.