Kanser ameliyatı süresini kısalttı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yiğit Akın, geliştirdiği yöntemle prostat kanseri ameliyatı süresini kısalttı.

Geçen yıl ağustos ayında 3 delik yöntemiyle ilk kapalı ameliyatını yapan Akın'ın bilimsel çalışması, 2019 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri merkezli hakemli bir üroloji dergisinde yayımlandı. Akın, 6 delikle yapılan kapalı prostat kanseri ameliyatına yeni bir yaklaşım getirdiklerini ve ameliyatları 3 delikten yapmaya başladıklarını anlattı. Şimdiye kadar 70 hastayı bu yöntemle ameliyat ettiğini belirten Akın, şunları kaydetti: "Normalde kapalı yöntemle prostat kanseri ameliyatları 5 ya da 6 delikli yapılırken ameliyat süresi en az 2,5-3 saat sürüyor. Biz ise 3 delik kullanarak, karın içine girmeden 60 ile 90 dakika arasında ameliyatımızı kapalı yöntemle yapıyoruz. Biz sadece prostat ve idrar kesesinin olduğu, boşlukta ameliyatımızı yapıyoruz. Hastalarımızın daha önceden geçirdiği ameliyatların bizim ameliyatımıza bir engel oluşturmadığını kanıtladık. Fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarımız çok başarılı." dedi.

Dünyaya yaymak istiyoruz

Akın, hastalarını ameliyatın ardından aynı gün hastaneden taburcu ettiğini, bu durumun hem onların hem de ailelerinin psikolojilerine olumlu yansıdığını anlattı. Geliştirdiği laparoskopik operasyon tekniği sadece kendi hastanelerinde uyguladıklarını anlatan Akın, "Bilimsel yayınlarlar da desteklediğimiz çalışmamızı dünyaya yaymak istiyoruz. Bu kapsamda bu ay içinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak uluslararası katılımlı toplantıda dünyanın birçok yerinden gelecek olan doktorlara yeni tekniğimizi anlatıp orada ameliyat yapacağız." dedi. Akın'ın geliştirdiği yöntem ile ameliyat olan 70 yaşındaki Celal Kaçar ise 2019 yılında yaptırdığı tahlililer sonucunda prostat kanseri teşhisi konduğunu söyledi. Açık yapılan ameliyatların riskini bildiği için çok araştırma yaptığını anlatan Kaçar, "Yiğit Bey'in ameliyatı 3 delik ile karına girmeden yaptığını bir yakınımdan öğrendim. Hemen onunla irtibata geçtim. Beni ameliyat yapmayı kabul etti. Ameliyatın ardından taburcu oldum. Çok mutluyum." şeklinde konuştu. Cihangir Ar ise prostat ameliyatı olmak için Giresun'dan geldiğini, kısa sürede sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.