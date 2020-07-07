Kanser tanısında önemli gelişme

Ege Üniversitesi, sahip olduğu teknik alt yapısı ve modern laboratuvarları ile pek çok alanda önemli bilimsel projelere imza atmaya devam ediyor.

EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Uydu Laboratuvarında yer alan, 400 MHz işletim frekanslı MERCURYplusAS 400 model sıvı NMR spektrometresi ile tek boyutlu (1D) ve çekirdeklerin birbirleri ile etkileşiminin saptanabileceği iki boyutlu (2D) analizler yapılabiliyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından olan Üniversitemiz, eğitim- öğretim, araştırma, bilim üretmenin yanı sıra topluma önemli katkılar sunan uygulama ve araştırma merkezleri ile fark yaratıyor. Bu merkezlerimiz araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütüyor. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (EBİLTEM-TTO) de bilimi topluma aktarmada lokomotif bir merkez olarak görev yapıyor. Sanayi temsilcileri için yeni ve model üniversite sanayi rotaları oluşturan Merkezimiz, üniversite sanayi arasında bir köprü görevi görerek, iş dünyasının akademik bilgiye daha hızlı kolay ve güvenilir uluşmasını sağlıyor. Ayrıca, Araştırma üniversitesi hedefimize önemli katkılar sunan Merkezimiz bünyesinde bulan NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) EBİLTEM Uydu Laboratuvarı, yapısı bilinmeyen bileşiklerin yapısının aydınlatılmasında önemli hizmet veriyor. Laboratuvarımız, çok disiplinli ve tematik hizmet veriyor" dedi.

NMR spektrometresi, kimya, eczacılık, biyo-mühendislik, çevre ve kimya mühendisliği gibi bölümlerin en çok kullandığı analiz cihazlarından birisi. Moleküllerin yapı tayininde kullanılan önemli bir teknik olan NMR spektroskopisi, RNA yapılarının tespit edilmesi, proteinlerin yapıları hakkında bilgi edinilmesi veya karbonhidratların konformasyonlarının belirlenmesi gibi daha kompleks konularda da ilgili sorulara da cevap verebiliyor. NMR spektrometresi ile sadece yapı tayini değil çok farklı analizler de yapılabiliyor. Cihazın gerçekleştirdiği analizler arasında boyaların içeriğinde yer alan bağlayıcı grupların tayini ve zeytinyağlarının asitlik dereceleri belirlemesi gibi testler yer alıyor. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ile yapılan "Prostat biyopsisinden önce alınan idrar örneğinin NMR spektroskopisi ile incelenmesinin prostat kanseri tanısına etkisi" başlıklı ortak çalışma ile cihazın kanser belirteci aramada da kullanılabileceği saptandı. Yapılan çalışma 13. Üroonkoloji Kongresinde "En İyi Sözel Bildiri" ödülünün sahibi oldu.

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) EBİLTEM Uydu Laboratuvarı, yapısı bilinmeyen bileşiklerin yapısının aydınlatılmasında önemli hizmet veriyor. Merkeze bağlı olarak 400 MHz işletim frekanslı sıvı MERCURYplus-AS 400 model NMR spektrometresi bulunuyor. Spektrometre ile tek ve iki boyutlu analizler yapılabiliniyor. Bunun yanında organik bileşikler, polimerler ve anorganik maddelerin iki ve üç boyutlu yapıları da NMR spektrometresinden elde edilen veriler doğrultusunda aydınlatılıyor. Merkez, kimya, eczacılık, biyomühendislik, çevre ve kimya mühendisliği gibi bölümler ile olduğu kadar sanayiden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.



