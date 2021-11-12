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Kanser vakalarında artış bekleniyor!

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Saatçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kanser taramalarının ciddi şekilde azaldığını, bu durumun ileriki dönemlerde kanser vakalarında artışa yol açabileceğini söyledi

Kanser vakalarında artış bekleniyor!
12 Kasım 2021 Cuma 09:13

TAHUD tarafından çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi ve Kronik Hastalıklar" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Saatçi, Kovid-19 salgını döneminde kronik hastalıkların ihmal edildiğini belirtti.

Saatçi, salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Kovid-19'a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tespit edildiğini aktardı.

Salgın döneminde fiziksel aktivitenin yüzde 40 azaldığına dikkati çeken Saatçi, özellikle kronik hastaların bu dönemde kilo aldıklarını ve ek sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı.

Prof. Dr. Saatçi, salgın döneminde kanser taramalarının azaldığını ve ileriki dönemlerde kanser vakalarında artış beklendiğini dile getirdi.

Kovid-19'la mücadele esnasında kanser taramaları ve tedavilerinin aksadığını aktaran Saatçi şunları kaydetti:

"Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede tanıların konulmasına neden oldu.

Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak."


Kaynak: AA
Etiketler; #kanser #kanser vakaları #kanser artış
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