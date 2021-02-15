Kanserin 9 belirtisi

Kanserde erken tanının önemine değinen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ, hangi şikayetlerde doktora başvurulması gerektiğini anlattı

Erken tanının, hastalığı düşük evrede yakalayarak hastanın tedavisinde etkili olduğunu anlatan Dr. Hayretdağ, vücutta dinlenmesi gereken habercileri 9 başlık halinde sıraladı:



1-BAŞ AĞRISI VE KUSMA

Baş ağrıları ve bununla birlikte ortaya çıkan bulantı, kusma, dengesizlik, unutkanlık, yeni oluşmuş göz kusurları, aniden başlayan görme kusurları ve çift görme haberci olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri varsa beyin bölgesi yer kaplayan oluşumları, iyi huylu ya da kötü huylu beyin tümörleri ya da metastaz yapmış beyin tümörlerini düşünerek mutlaka bir hekime başvurmak gerekmektedir.

2- BOYUNDA ŞİŞLİK

Boyun bölgesinde oluşan şişkinlikler, boyun bölgesinde ele gelen kitle lezyonları yine doktora gitmek için bir sebeptir. Bunlar lemfomalar ya da solit tümör metastazları, lenf bezi metastazları ya da o bölgenin kendi iyi huylu ya da kötü huylu tümörleri olabilirler.

3-MEMEDE ELE GELEN SERTLİK

Kadınlarda meme kanseri, en sık görülen kanserlerden biridir. Memelerde ele gelen sertlik, renk değişikliği, kızarık olması, portakal kabuğu renk görünümünde olması, meme başında çekiklik ya da memede çentiklenme olması doktora başvurmak için sebep olabilir. Yanı sıra koltuk altındaki sertlikler de yine başvuru sebepleri arasındadır. Bu hastalarda iyi huylu ya da kötü huylu meme kanserleri tespit edilebilir.

4-KRONİK ÖKSÜRÜK, GÖĞÜS VE SIRT AĞRILARI

Kronik öksürük, ses kısıklıkları, balgamda kan, göğüs ve sırt ağrıları olan hastalarımızda akciğerle ilgili tümörler ve ses teli tümörleri riski düşünülebilir. Akciğer tümörlerinin ses teli metastazlarında da hastalarda ses kısıkları oluşabilir. Yani ani oluşan bir ses kısıklığında, "Şikayetim yoktu, iki üç haftadır sesim kart çıkıyor, kısık çıkıyor, üşüttüm" demeden, mutlaka bir indirekt larigoskopi yapan hekime başvurmakta fayda vardır.

5-BAĞIRSAK ALIŞKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER

Karın bölgesinde bir organın büyümesi, ele gelen bir sertlik yine o bölgedeki tümörleri düşündürebilir. Bağırsak alışkanlığında değişme önemlidir. Bağırsak alışkanlığımız yıllardır normal giderken kabız kalmak ya da yıllarca bağırsak alışkanlığımız normalken ishal ataklarının olması, karın bölgesindeki ağrılar, bu bölge tümörlerinde önemli belirtiler olabilir.

6-KARIN BÖLGESİNDEKİ ŞİŞLİKLER

Mide kanserleri karaciğerin solit tümör metastazları, pankreas tümörleri, böbrek tümörleri, bağırsak kanserleri ne yazık ki bu bölge şikayetlerinde karşımıza gelebiliyor.

7-KANLI BÜYÜK ABDEST VE İDRAR

Büyük abdestlerin değişikliği burada önem taşır. Kanlı büyük abdest, doktora gitmek için önemli bir sebeptir. "Benim hemoroidim var, zaman zaman kanarım" gibi şeyler demek doğru değildir, tetkiklerin yapılması gerekir. Bunun dışında büyük abdestlerin renk değişiklikleri, siyah çıkması ya da vişneçürüğü renginde olması yine bizim uyanık olmamız gereken durumlardandır. Böyle durumlarda da mutlaka hekime başvurmamız gerekmektedir. Kanlı idrar da, sadece böbrek ve mesane taşlarında olmaz. Özellikle pelte şeklinde idrarda kan gelmesi, mesane tümorleri için neredeyse belirteç gibi kabul edilir.

8-CİLTTE RENK DEĞİŞİMİ

Dilimizde ve cildimizde renk değişiklikleri, solukluk, sararma, benlerde irileşme ya da renk değişikliği olması hem cilt kanserleri hem diğer kanserlerin bulguları açısından kafamızda soru işaretleri uyandırıp hekime başvurulması gereken değişimlerdir. Yumuşak doku tümörlerine az rastlanır ancak hastalık ciddi seyreder. Kas ve yağ dokusundan kaynaklanan tümörler, liposarkomlar, kas dokusunda irileşme, sertleşme, lokalize bir bölgede sertleşen kaslarımız olursa yine ihmal etmeden bir hekime başvurmamız gerekmektedir.

9-KEMİK AĞRILARI

Son zamanlarda yeni başlayan bölgesel kemik ağrıları ya da yaygın kemik ağrıları hem metastaz hem miyolom gibi hastalıklarda kemiğin kendi tümörleri açısından bize semptomlar verip doktora gitmemiz gerektiğini söyler. Halsizlik istahsizlik. kilo kaybı ciltte matlaşma ve solukluk gibi genel belirtiler doktora gitmek tetkilerin yapılması için belirtidir.