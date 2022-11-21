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Karın ağrısı nedeniyle gitti, ameliyata alındı. Dünya tıp literatüründe pek rastlanmayan bir sonuç ortaya çıktı

Karın ağrısı nedeniyle gitti, ameliyata alındı. Dünya tıp literatüründe pek rastlanmayan bir sonuç ortaya çıktı
21 Kasım 2022 Pazartesi 14:22

Çanakkale'de yaşayan 30 yaşındaki Hayrettin Gültekin, idrar yanması ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Ameliyata alınan Gültekin'in mesanesinden 20 taş çıkartıldı. Açıklama yapan doktorlar, çıkarttıkları taşların bugüne kadar gördükleri en büyük taşlar olduğunu ve dünya tıp literatüründe bu duruma pek rastlanmadığını söyledi

Hayrettin Gültekin, idrar yanması ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda Gültekin'in mesanesinde en küçüğü 3-5 santimetre ebatlarında, 20 taş tespit edildi. Operasyonla çıkarılan taşlar sonrası Gültekin, sağlığına kavuştu.

'BU ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin Bey'i hemen ameliyata aldık. Kendisi daha önce de bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden buradaki 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının 3'üncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz. Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar, bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Çapı ise 9 santim ebadındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda, bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu ender görülen bir durum. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek" dedi.

Hayrettin Gültekin ise "Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Ameliyattan sonra çıkartılan taşları görünce çok şaşırdım. Böyle bir durum beklemiyordum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #taş #haber #sağlık
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