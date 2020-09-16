Katarakt ameliyatı daha çok yapılacak!

Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi.

İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyat oranının binde 2'lerden. Binde 5 - 6 seviyelerine yükseldiğini belirtti.

Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Mahmut Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" ifadesini kullandı.

İzmir'de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" diye konuştu.

Bilinçli davranmaları gerek

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen coronavirüsle mücadele için hastane olarak tüm önlemleri aldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kaşkaloğlu, salgın nedeniyle ötelenen ameliyatların yeniden yapılmaya başlandığını da dile getirdi.

Kaşkaloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Covid 19 dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uygun şekilde tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlar kalabalık hastane ortamından çok daha butik sağlık merkezlerinde tedavi olmayı seçiyor. Öte yandan vatandaşlarımızın yoğunluğu azaltabilmek adına eğer gerekli değilse yanlarında refakatçi olmadan kendi başlarına gelmelerini tercih ediyoruz. Covid nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişiler hala devam eden sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri nedeniyle bir kısıtlama yaşıyor. Bu yaş grubunda istisnalara sahip bazı kişiler dışında sokağa çıkma kısıtlaması devam eden kişiler için saat kısıtlamasının kalkması gerektiğini düşünüyorum. Şehir içi ve şehir dışı sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle tedavisi aksayan birçok hasta oldu. Eğer hastalığın yayılma hızı azalır ve aşı da bulunursa tüm sektörlerde olacağı gibi sağlık sektöründe de tam anlamıyla bir normalleşme söz konusu olacaktır."