Katarakt tedavisine fako yöntemi

Genellikle ileri yaşa bağlı olarak gelişen bir göz hastalığı olan katarakt, Fako yöntemiyle tedavi ediliyor; eğer katarakt tedavi edilmezse yaşam konforunu azaltıyor.

Katarakt'ın gözün normalde şeffaf olan merceğinin zamanla şeffaflığını kaybetmesi nedeniyle gelişen bir göz hastalığı olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Mat, bu hastalığın çoğunlukla yavaş geliştiğini ve giderek artan bulanık görme ve sonunda görme kaybı ile kendisini belli ettiğini söyledi.

Kataraktın belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Emrah Mat "Kataraktın başlıca belirtileri gözde kamaşma hissi, görme kalitesinin bozulması, geceleri araba kullanırken ışıkların saçılması, genel olarak bulanık görme, puslu görmedir. Bu hastalık sıklıkla ilerleyen yaş grubunda görülse de bebekler dahil olmak üzere her yaş grubunda görülebilir. Katarakt kalıcı körlüğe neden olan bir hastalık değildir. Ancak ilerlemiş katarakt tam görme kaybına yol açabilir. Katarakt ameliyatı, görme seviyesi hastanın günlük yaşamını engellediği ve iki göz arasındaki görme farkının çok arttığı durumlarda yapılır" dedi.

Bu hastalığın ilaçla tedavisi mümkün olmadığı için tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu ifade eden Dr. Mat, ameliyatın lokal anestezik damla damlatılarak yapıldığını ve hastanın aynı gün taburcu edilebildiğini dile getirdi.

Görme kalitesi artıyor

Tedavinin halk arasında lazer ile katarakt ameliyatı olarak bilinen FAKO yöntemi uygulanarak yapıldığını kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Mat bu yöntemle saydamlığını yitiren lensin alınarak yerine yapay lens koyulduğunu ve böylece hastanın görme kalitesinin artırıldığını söyledi.

Dr. Emrah Mat şöyle devam etti: "Katarakt ameliyatında lens seçimi hastaların ihtiyaçları, hastanın göz yapısına uygunluk, hastanın tercihleri ve istekleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunların yanı sıra kullanılacak olan lenslerin kalitesi katarakt ameliyatında oldukça önemlidir. Monofokal lensler uzağa odaklı olan lenslerdir. Bu lensler uzağı net bir şekilde görmeye yardımcı olurken hastaların yakını görebilmesi için yakın gözlüğü kullanması gerekmektedir. Multifokal lens bir diğer seçenektir. Multifokal lensler hem yakına hem de uzağa odaklı olan lenslerdir. Hastalar bu sayede gözlük kullanmadan hem yakını hem de uzağı net bir şekilde görebilmektedir. Diğer bir lens seçeneği ise torik lenslerdir. Torik lensler genellikle astigmatı bulunan hastalarda kullanılmaktadır. Bu lenslerde monofokal, multifokal ve trifokal lenslerin özelliklerine ek olarak astigmatı da düzeltebilmektedirler. Trifokal lensler üç odaklı lenslerdir. "Akıllı mercek" olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu lensler sayesinde hastalar hem uzak hem yakın hem de orta mesafeleri gözlüksüz bir şekilde görme şansına sahip olurlar. Bulanık görme kaderiniz olmasın ve katlanmak zorunda olmayın, göz doktoruna muayene olarak katarakt başta olmak üzere birçok görme sorununa çözüm bulunabilirsiniz."