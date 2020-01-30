Kemik erimesi erkeklerin de derdi

Kemik erimesi halk arasında sadece kadınlarda görüldüğü düşünülse de, artık erkeklerde de görülebiliyor.

YKemik hastalığının özellikle 70 yaş üstü erkeklerde kemik erimesi olarak görüldüğünü söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi'nden Prof. Dr. Çağatay Öktenli, "Kadınlar gibi erkekler de kemik erimesi açısından risk grubunda. Bu yüzden her iki cinsiyet grubu da düzenli kontrollerden geçmeli" dedi. Kemik erimesi tedavi edilmediğinde en büyük riskin kırık olduğunu ve başlıca üç yerde kırık görülebildiğini dile getiren Prof. Dr. Çağatay Öktenli, Şu bilgileri verdi: "Menopoz sonrası dönemde 55 yaş civarında genellikle ön kol kırıkları, 60-65 yaşlara doğru omurga kırıkları ve 70 yaş üzerinde de kalça kırıkları görülebiliyor. Özellikle istatistiklere göre 65 yaş üstünde yıllık düşme görülme sıklığı yüzde 30-40 iken, 75 yaş üzerindeki kişilerde bu oran yüzde 50'lere kadar ulaşıyor.

Önlem önceden alınmalı

Kırıklara önlem için özellikle ev içi ortam koşulları düşmeleri önleyecek şekilde düzenlenmeli. Örneğin; ev içinde zeminleri her zaman kuru tutmak, koridorlara, banyo ve tuvaletlere destek alınacak tutamaklar koymak, kablo gibi yaşlıların takılmasına neden olabilecek materyalleri açıkta bırakmamak gibi basit bazı önlemlerle riskler en aza indirilebilir." Gençlikte total vücut kütlenin yaklaşık üçte birini oluşturan kas kütlesinin, 75 yaşa kadar yarı yarıya azaldığı bilgisini veren Prof. Dr. Çağatay Öktenli, "Bu nedenle kas erimesinde önemli olan şey ortaya çıkmadan önlenmesi gerekir. Bunun için de dengeli beslenmeye ek olarak düzenli egzersiz ön plana çıkıyor. Hafif ağırlıklar kullanılarak yapılacak kas dayanıklılık egzersizleri, hem kas - kan akımını hem de sinirsel uyarımı düzenler. Sonuçta, düşme riski önemli oranda azalır, hareketlilik ve bağımsız yaşama yetisi artmış olur" dedi.