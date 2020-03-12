Kemoterapide koronavirüs tedavisi

Koronavirüs mikrobunun öksürük veya hapşırık ile havaya yayılması ve bu havanın sağlıklı insanlar tarafından teneffüs edilmesi ile bulaştığını dile getiren Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser hastalarının mikroplu ellerini yıkanmadan ağız, burun veya göze sürmelerinin de hastalığın bulaşmasına neden olduğunu söyledi.

Hastalığın vücut direnci iyi olanlarda kendiliğinden düzelebilirdiğini söyleyen Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof.Dr.Hakan Karagöl, kanser hastaları gibi vücut direnci düşük kişilerde, bağışıklık sistemindeki baskılanma nedeniyle enfeksiyonun daha tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.

Tedavi şekli önemli

Virüsün genellikle 3 ile 14 gün arasında olduğu düşünülen kuluçka süresi sonrasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı ile kendini belli ettiğini söyleyen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, tedaviye cevap verilmediği takdirde böbrek yetmezliğine ve hayatın kaybedilmesine kadar gidilebilceğini ifade etti.Prof. Dr. Karagöl; "Yapılan tedavilere bağlı bağışıklık sisteminde oluşacak baskılanmalar nedeniyle risk oluşturabileceğinden, yeni tür koronavirüs (COVİD 19) enfeksiyonu şüphesi olan kanser hastalarında (Ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı ve benzeri) onkoloji doktoru tarafından değerlendirme sonrası tedavi planlamasının tekrar yapılması gerekir" dedi.

Hekim gözetiminde yapılmalı

Yakınlarında ve kendisinde enfeksiyon bulguları olmayan, kan değerleri normal hastalarda, onkoloji doktorunun hastalık bulgularının olup olmadığı yönündeki değerlendirmesi sonrasında başka bir önerisi yok ise tedavi programına ara verilmeden devam etmesi gerekiğini söyleyen Hakana Karagöl, tedavinin onkoloji uzmanının kontrolünden olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Hakan Karagöl, bazı kanser hastalarında ağızdan alınan ilaçların kullanımına yönelik ise şunları söyledi: "Hap şeklinde kemoterapi ilaçları, yeni akıllı küçük moleküllü kanser hapları ile tedavi ev ortamlarında devam etmektedir. Bu hastalarda eğer COVİD 19 enfeksiyonuna bağlı ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı ve benzeri şikayetler var ise muhakkak onkoloji doktoruna başvurup tedavinin devamı ile ilgili bilgi alınması uygun olacaktır" dedi.

Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı

Onkoloji uzmnanı Hakan Karagöl, hastalığa yönelik geliştirilmiş bir tedavi yöntemi olmadığından, hastalıkla iki yöntem ile mücadele yapılabildiğini belirterek şunları söyledi: "Hastalık bulaşma yolları havadan veya hastalık bulaşmış yer ve kişilere temas ile olduğundan; alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabaklık yerlerde enfeksiyonlu insanların bulunabileceği düşünülerek mümkün olduğunca buralardan uzak durmalıdır. Kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu var ise maske takılmalıdır. Enfeksiyon şüpesi olan insanlarla temastan uzak durmak çok önemlidir. Şüpheli nesnelerle temas oldu ise elleri bol su ve sabun ile en az 30 saniye yıkamak veya dezenfektanlar ile dezenfekte etmek gerekir. İnsanların genel kullanımında olan kapı kolu, telefon gibi yer ve eşyalara temastan sonra hemen elleri bol su ve sabunla en az 30 saniye yıkanmalı, ağız, yüz, burun ve göze elleri yıkamadan dokunulmaması gerekiyor"