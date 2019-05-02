Kıl dönmesinde cerrahi müdahale ilk tercih olmamalı

Prof. Dr. Şükrü Boylu, kıl dönmesi şikayetine sahip hastalarda önce tıbbi önlemlere başvurulması gerektiğini ifade ederek, bunların yetersiz kalması durumunda kalıcı çözümü amaçlayan cerrahi müdahale yapılmase gerektiğini belirtti.

Kıl dönmesi, kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığıdır. Erkeklerde daha çok görülen kıl dönmesi, yaşam kalitesini de oldukça olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Şükrü Boylu, kıl dönmesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kıl dönmesinin akıntı, iç çamaşırda ıslaklık, hoş olmayan bir koku, kuyruk sokumunda ağrı ve kaşıntı gibi belirtileri olduğunu söyleyen Boylu, "Deri altındaki kıl yapılarının, deriden dışarıya çıkamamaları ile derialtında kılları barındıran yuvanın gelişmesi sonucu kıl dönmesi ortaya çıkıyor. Kıl dönmesi tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle bölgede gelişen apsenin boşaltılması gerekli. Sakrum üzerinde (Kuyruk sokumu kemiğinin üstündeki kemik) orta hatta ya da yana uzanan ağrılı şişlik kendiliğinden boşalabildiği gibi cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. Cilt üzerinde iz bırakmayan küçük bir kesi ile apse boşaltılır ve içi özel bir sıvı ile temizlenerek kapatılır. Tekrarları önlemek için bir kaç kez kristalize mentol uygulaması yapılabilir." dedi.

Kısa sürede tedavi

Kıl dönmesinde hangi cerrahi tedavi uygulanırsa uygulansın tekrarlama olasılığının olduğunun altını çizen Boylu, "Kalıcı çözüm üretmeyi amaçlayan cerrahi işlemler, tıbbi önlemler başarısız kalırsa önerilmelidir. Mümkün olduğunca minimal invazif cerrahi teknikleri içeren seçeneklere yönelmek genelde hekimlerin ilk uyguladıkları girişimlerdir. Bu yöntemlerle hastalar kısa sürede tedavi edilip, günlük hayatlarına geri dönebilirler." dedi.

Kıl dönmesinin aşırı kıllı genç erkeklerde daha sık gözüktüğünü söyleyen Boylu, "Kıl dönmesi kötü değil ancak can sıkıcı bir hastalıktır. Obezite, aşırı terleme, jiletle yapılan kıl temizliği kıl dönmesi için risk faktörüdür. Bu yüzden yaşam tarzındaki değişiklikler ve vücuttaki tüylerin belli aralıklarla temizlenmesi kıl dönmesinden korunmaya yardımcı olacaktır." dedi.