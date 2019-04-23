KİTVAK, çocukları yine sevindirdi

KİTVAK (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocuklarla birlikte kutladı.

Ulusal ve dini bayramlarda, onkolojiyle mücadele eden çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen KİTVAK, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olan çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, her biri masal kahramanı kostümü giyen Genç Kitvaklılar tedavileri devam eden çocuklara kitap okudular ve onlarla birlikte şarkılar söylediler. Sofra Grup tarafından hazırlanan pasta kesildikten sonra Kitvak Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından çocuklara çeşitli armağanlar verildi.

Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul, "Çocuklarımızla birlikte yaşadığımız umut dolu 23 Nisan etkinliğimizi renklendiren Genç Kitvaklılara, bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve her etkinliğimize güzel ikramlar hazırlayan Sofra Grubu'na teşekkür ediyoruz. Dileğimiz tüm çocuklarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarıdır. Vakıf olarak dini ve milli bayramlarda önceliğimiz çocuklarımızı mutlu etmek ve onlara güç vermektir. Çünkü onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Bu vesileyle Ata'mızın bize armağan ettiği bu güzel bayramın bilincine varmalarını istiyor ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Etkinlik boyuncu çocuklar gönüllerince eğlenirken, program sonunda Kitvak Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından çocuklara çeşitli armağanlar verildi. Etkinliğe katkı ve katılımlarından dolayı Özel Ege Lisesi öğrencileri "Genç Kitvaklılara" teşekkür belgeleri takdim edildi.