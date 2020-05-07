Kızılay'a kan desteği

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türk Kızılayı'nın kan bağışı için yapmış olduğu acil durum çağrısına cevap olarak üyesi olan tüm gençlik STK'ları ve mensuplarına kan bağışında bulunmaları için bir davette bulunarak Kızılay'a destek çalışmalarına başladı. Her gün üye STK'ları ile kan bağışında bulunduğu belirten TGSP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, sosyal medya üzerinden de bağış için çalışmalar sürdürdüğünü açıkladı

Koronavirüs salgını ve Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kan bağışında yaşanan kritik düşüş üzerine Kızılay kan bağışı için çağrıda bulunmuştu. Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış'ın kan bağışı için yapmış olduğu çağrıda kan stoklarının tükendiğini, günlük 5 bin ünite kan alınması gerekirken bu sayının şu anda 2-3 bine düştüğünü ifade etmiş ve vatandaşları ülke genelindeki 300 noktada bekleyen Kızılay ekiplerine kan bağışında bulunmaya davet etmişti.Bu çağrıya yanıt veren Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), acil durum çağrısına cevap olarak üyesi olan tüm gençlik STK'ları ve mensuplarına kan bağışında bulunmaları için bir davette bulunarak Kızılay'a destek için çalışmalara başladı. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Kızılay Başkanı Emre Koç: ''Kan bağışına en çok ihtiyaç duyulan bir süreç içerisinden geçmekteyiz. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam etmesi ve beraberinde Ramazan ayının gelmesiyle kan bağışlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Biz yaşadığımız bu zorlu süreçte elimizden geldiğince devletimize ve ülkemize destek olmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Kızılay'ın kan bağışındaki acil durum çağrısına TGSP ve bağlı STK'lar ile destek vermek için kan bağışlarımıza başladık. Her gün üye STK'larımız ile birlikte kan bağışında bulunmaktayız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de farkındalık yaratmak adına çeşitli çalışmalar sürdürüyoruz.'' dedi.