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Koca: Koronavirüs vaka sayısı 2 haftada 3 kattan fazla arttı!

Koronavirüs vakalarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Buna rağmen hastane yükündeki azalış sürmektedir" dedi. Koca, koronavirüsün artık grip gibi seyrettiğine dikkat çekti

Koca: Koronavirüs vaka sayısı 2 haftada 3 kattan fazla arttı!
28 Haziran 2022 Salı 15:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Koca, Covid-19’un artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını savunarak, "Herkes müsterih olsun" dedi.

"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek” diyen Koca, “Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.

"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME YAPILDI"

Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi:

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”


Kaynak: AA
Etiketler; #Koronavirüs #Fahrettin Koca #sağlık #vaka sayısı
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