Kök hücre bağışında Avrupa üçüncüsüyüz

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan'ı Best Western Plus Otel'de ağırladı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Türkiye'nin kök hücre naklinde Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, kök hücre naklinin hayati önem taşıdığını söyledi. Türkök'e bağışta bulunan herkese teşekkürlerini ileten Baran, "Ülkemizdeki bağışçı sayısı giderek artmaktadır. Kök hücre tedavisinde daha duyarlı bir toplum olmak için işin uzmanlarından bilgi almamız gerekiyor. EGİKAD olarak bu konuda Türkök ile çalışmaya hazırız ve elimizden geleni yapacağız. Türkök'ün başarı hikâyesi hepimizin umutlarını yeşertmiştir" dedi.

Bir tüp kan hastaya umut olabilir

Türkök'ün Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle kurulduğunu dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hematoloji Uzman Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, 55 yaşının altındaki sağlıklı bireylerin bağışçı olabileceğini söyledi. Bağışçıların hiçbir zaman vazgeçmeden kök hücre bağışında bulunması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Özcan, "Kök hücre bağışında Avrupa üçüncüsü olduk. Son yıllarda bağışçı sayımızda artış devam ediyor. Toplumumuzun bu konuda daha hassas olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kök hücre bağışında akraba olmak önemli değil, dünyanın herhangi bir yerinde ihtiyaç sahibini sevindirebilirsiniz. Bu yüzden bir tüp kan bile bir hastaya umut olabilir" diye konuştu.