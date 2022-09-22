Kolajen kemikleri güçlendirir mi?

Kolajenin vücuda etkileri ile ilgili Uzman Estetisyen Neslim Güngen açıklama yaptı

Kolajen, vücudumuzda en fazla bulunan proteinlerden biridir ve yaklaşık olarak vücudumuzun %80’ini oluşturur. Elastin adı verilen başka bir protein ile birlikte, vücutta kaslar, kemikler, bağlar, tendonlar ve tabi ki cildimizin bağ dokusunu oluşturur.

Kolajen, vücudumuzda doğuştan var olan bir proteindir ve zamanla azalmaya başlar. 20’li yaşlarda, bu düşüş yavaş yavaş daha fazla göze çarpmaya başlar. Bu, daha kuru ve zamanla yaşlanma belirtilerinin kendini gösterdiği bir cilt anlamına gelir. Sigara, düzensiz beslenme, güneş maruziyeti ve sağlıksız bir yaşam tarzı da kolajen miktarındaki azalmayı hızlandırabilir. 40 yaş civarına geldiğinizde vücudunuz, ihtiyacınızın sadece yarısı kadar kolajen üretebilir. Kolajen takviyelerinin işe yarayabileceği yer de burasıdır.

Kolajen Takviyeleri Nasıl İşe Yarar?

Kolajen takviyesi kullanmak, vücudun kolajen seviyelerini arttırmaya yardımcı olabilir. Peki, bu vücudumuz ve cildimiz için ne anlama geliyor?

Cilt sağlığı ve kalitesini geliştirir

Kolajen, cilt sağlığının vazgeçilmezlerinden biridir. Zamanla vücudun kolajen depoları azalır. Bu da, cilt sağlığı ve kalitesini olumsuz etkiler. Kolajen miktarındaki düşüş, ciltte kuruluğa, mat bir görünüme ve yaşlanma belirtilerine neden olur. Bununla birlikte, doğru bir kolajen takviyesi kullanmak, cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Eklem sağlığını iyileştirir

Yaşla birlikte kıkırdakların eklemlerdeki koruması azalabilir. Çünkü, kolajen kıkırdaklar için de önemli bir bileşendir. Vücutta kolajen miktarı azaldıkça, eklem ağrıları ve kireçlenme de daha fazla görülebilir.

Eklem ve kemik sağlığı için kolajen takviyesi kullanmayı planlıyorsanız, hyalüronik asit içeren bir takviye tercih etmeniz daha iyi olabilir. Hyalüronik asidin eklem sağlığını iyileştirebildiği belirtilmektedir.

Kemikleri güçlendirir

Zamanla, kemikler zayıflar. Bu, yaşlandıkça daha fazla D vitamini ve kalsiyum takviyesine ihtiyaç duyulmasının nedenidir. Çünkü, her ikisi de kemik sağlığını desteklemektedir. Ancak araştırmalar, kolajenin de en az diğerleri kadar faydalı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, kolajen seviyelerindeki düşüş kemiklerin zayıflamasına da neden olabilir.

Kas gelişimini arttırır

Kolajen kaslarda yüksek miktarda bulunmasa da, kasların güçlenmesi ve gelişimi açısından önemlidir. Kolajen takviyesi kullanmak, ayrıca vücudun genel gücü için ihtiyacı olan temel aminoasitleri de verebilir.

Kolajen takviyeleri ayrıca;

-Kalp sağlığı destekler

-Saç ve tırnakları güçlendirir

-Beyin sağlığını destekler

-Sindirim sağlığını destekler

Kolajen Cildi Gençleştirir Mi?

Cildimiz, aslında zaten onu çevresel etkenlerden ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir hasardan koruyan koruyucu bir bariyere sahiptir. Bunun sonucu olarak, sürekli olarak hasarlı ve eski cilt dokularını dökerek kendini yeniler. Cilt sürekli olarak yenilendiğinden, vücudunuza aldıklarınız da onun görünümünü ve sağlığını etkileyebilir.

Cildin bu yenilenme hızı, vücuttaki diğer birçok bölgeden daha fazla besine ihtiyaç duyduğunu da gösterir. Cildin katmanlarında bulunan kolajen; cildi güçlendirmesinin dışında aynı zamanda elastikiyet ve nem için de önemlidir. Kolajen miktarı azaldıkça ciltte nemini kaybeder ve eskisi kadar ışıltılı ve parlak görünmez. Bu nedenle, cildinizdeki mat görünümden şikayetçiyseniz, kolajen takviyesi almak muhtemelen yardımcı olabilir.

Kolajen Nasıl Alınmalı?

Sizin de bilebileceğiniz gibi, piyasada pek çok farklı kolajen takviyesi türü vardır. İçilebilir kolajen, sürülebilir kremler, kolajen hapları ve çok daha fazlası… Peki, hangisinin etkileri daha hızlı bir şekilde görülebilir?

Kolajen tozları, günlük içecek ve karışımlara kolay dahil edilebilmesi ile kolajen takviyelerinin en popüler versiyonlarıdır. Ayrıca, içeriğinde E vitamini, C vitamini, biotin gibi vücut ve cilt sağlığı için faydalı olduğu bilinen diğer vitamin ve minerallerin bulunması ile de oldukça avantajlıdır.

Kolajen içeren cilt bakım ürünlerine gelince, Kolajenin moleküler boyutu büyük olduğundan ve cildin alt katmanlarına inerek yapması gerekeni yapabilmesi gerçekten de zordur.

Kimler Kolajen Takviyesi Kullanmalı?

Kolajen takviyesi, düzenli olarak kullanıldığında gerçekten işe yarar. Ancak, uzun vadeli olarak etkilerini görmek istiyorsanız, uzun yıllar boyunca kullanmaya devam etmeniz gerekir. Çünkü, kolajen vücuttan doğal olarak bulunur ve siz takviye etmeyi bıraktığınızda, kolajen depoları da yeniden azalmaya başlayacaktır. Bu nedenle, kolajen takviyesi ile kas, eklem ve cilt sağlığınızı desteklemek istiyorsanız, belirli periyotlarla kürler halinde hayatınız boyunca almaya devam etmelisiniz.