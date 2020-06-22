Kolajen Nedir?

Hareket sistemini özellikle de kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteinlere kolajen denir. Vücudumuzda yaklaşık olarak, 30 çeşit kolajen türü vardır ve tüm bu kolajenler vücudumuzun farklı dokularında bulunurlar. Kolajenlerin her biri tip 1, tip 2, tip 3 şeklinde adlandırılır ve vücudumuzda en fazla bulunan kolajen türü tip 1 kolajendir.

Vücudumuzda genç yaşlarda bol miktarda bulunan kolajenin üretimi zaman geçtikçe yavaşlar. Bunun sonucunda vücudumuzdaki kolajen miktarı azalır ve cildimizde deformasyonlar görülebilir. Cilt sağlığı için oldukça önemli olan kolajen özellikle belirtilen yaşlardan itibaren doğal yollardan veya kolajen takviyesi şeklinde tüketilmelidir. Peki, kolajen içeren gıdalar hangileridir?

Hangi Gıdalarda Kolajen Bulunur?

Yaşlandıkça vücudumuzda üretilen kolajen miktarının azalması ile deformasyonlar meydana gelir. Yaşlanmanın yanında vücudumuzdaki kolajen miktarını azaltan alkol, sigara kullanımı, stres, aşırı şeker tüketimi, güneşe çok fazla maruz kalma gibi çok sayıda etken bulunmaktadır. Kolajen eksikliğinden dolayı ortaya çıkan cilt problemlerini önlemek adına bol kolajen içeren besinleri hayatımıza sokmalı ve vücutta kolajen miktarını azaltacak davranışlardan uzak durmalıyız.