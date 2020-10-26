Komşuluğun en büyük düşmanı çıkarcılık

Günümüzde modern şehir yaşamında komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en büyük kâbusun yalnızlık olduğuna dikkat çekiyor.

Kadim geleneğimizde yalnızlığa çözüm olarak komşuluk ilişkilerinin geliştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, komşuluk ilişkilerinin insanı ve toplumu ayakta tutacağını vurguluyor. Tarhan, komşuluğun en büyük düşmanının artan çıkarcılık olduğunu da sözlerine ekledi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, komşuluk ilişkilerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komşuluğa kültürümüzde çok önem verildiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanın ilişkisel bir varlık olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Şu anda komşuluk şunun için önemli, aileden sonra en yakın kişiler komşulardır. Son yapılan nörobilim çalışmaları bazı gerçekleri ortaya çıkardı. İnsan ilişkisel bir varlık, genetik şifreleri tek başına yaşamaya göre programlanmamış. Bu nedenle insan yalnız kaldığı zaman mutsuz oluyor. Hatta bununla ilgili bir bağımlılık modellemesi yapılıyor. Hayvanlarla ilgili bir deney var. Fareler kokain bağımlısı yapılıyor. Fare pedala bastıkça kokainli su geliyor. Kokain bağımlısı olmuş bir fareyi alıyorlar ve doğal sosyal çevresine koyuyorlar. Hayvan kokainli suyu içmekten vazgeçiyor. Bu çalışma müthiş bir devrim yaptı. Toplumda da bunun örnekleri vardır. Aslında insanların bağımlı olmasının nedenlerinden bir tanesi bağlanma ihtiyacını karşılayamaması. Madde bağımlısı olan insanların zayıf arkadaşlık ilişkileri, zayıf aile ilişkileri, zayıf insan ilişkileri vardır, yani yalnızdır. Canı sıkıldığı zaman alo diyeceği dostu, arkadaşı yoktur. Teselliyi ilişkide, uyuşturucuda bulurlar. Onunla geçici bir rahatlama yaşar."

Modernizmin kabusu; yalnızlık

Günümüzde modernizmin kâbuslarından birisinin yalnızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Şu anda Batı dünyasının en büyük sosyal sorunu budur. İngiltere, 2018'de Başbakanlık Ofisi Yalnızlık Bakanlığı kurulduğuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan tayin etmişler. İleri yaşta 8,5 milyon İngiliz evde yalnız yaşıyor ve ani ölümler var. Sosyal destek için devlet yetişemiyor. Bakanlık kurum olarak çözüm üretmeye çalışıyor" dedi.

Yalnızlığa karşı "komşuluk" ilacı

Geleneksel kültürümüzün yalnızlığa çözüm olarak komşuluk sistemini bulduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bizim geleneklerimiz bunun çözümünü bulmuştu. Komşuluk ve aile sistemi. Modernizm tüketim ekonomisini teşvik etmek için kazan-çalış çarkı içerisinde tüketimle ilgili bir rekabete soktu. İnsan barışçıl olmayan bir rekabete girince aile ve komşuluk bağları zayıfladı. Herkes, herkesi engelleyen kişi olarak görmeye başladı. Önce 'ben' demeye başladı. İnsanlık tarihinde egoların bu kadar şiştiği bir çağ yok herhalde. Bu dönemde de yalnızlık gibi bir sonuç ortaya çıkıyor" diye konuştu.



