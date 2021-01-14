EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
EVDEN ÇALIŞMA TÜKENMİŞLİK NEDENİ
0
OBEZİTE VİRÜS RİSKİNİ ARTIRIYOR
OBEZİTE VİRÜS RİSKİNİ ARTIRIYOR
0
TRUMP'A BİR DARBE DAHA
TRUMP'A BİR DARBE DAHA
0
FATURALARIN DÜŞMESİ İÇİN...
FATURALARIN DÜŞMESİ İÇİN...
0

Korona aşısının yan etkileri ne?

Koronavirüs aşısı Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Peki aşının yan etkileri ne?

Korona aşısının yan etkileri ne?
14 Ocak 2021 Perşembe 14:03

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile başlayan aşılama süreci, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerde görevle sağlık çalışanları ile devam ediyor. Aşıyla ilgili merak edilenlerden biri de aşının yan etkileri oldu. Sağlık Bakanlığı aşının yan etkileriyle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Aşının yan etkileri şöyle açıklandı:

  "Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

    Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
    Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
    Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
    Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
    Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz"

Etiketler; #koronavirüs aşısı #koronavirüs aşısı yan etkileri #korona aşısı #sağlık
Önceki Haber
Aşıda öncelik sırası açıklandı
Sonraki Haber
Zübeyde Hanım ölüm yıldönümünde anıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.