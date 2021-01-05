Korona cinselliği de vurdu: İktidarsızlık yapıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yapılan açıklamada, hastalığın cinsel hastalıklara neden olduğu belirtildi

Tüm dünyayı sarsan koronavirüsün bir etkisi de cinsel problemler olarak karşımıza çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. İbrahim Duman, virüse yakalanan kişilerde cinsel hastalıklar görülebileceğini açıkladı. Virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu ifade eden Duman, ayrıca hastalarda psikolojik etkiyle sertleşme bozukluğu olduğunu da belirtti.

Koronavirüsün cinsel sağlığa etkileri de ortaya çıkmaya başladı. Antalya'da özel bir hastanede üroloji bölümende görevli olan Op. Dr. İbrahim Duman, ürolojik açıdan koronavirüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı, iktidarsızlık ile kısırlık yapıp yapmadığı konularının merak edildiğini söyledi.

Koronavirüsün, anjiotensin konverting enzim 2 (ACE2) olarak adlandırılan enzim reseptörleriyle hücre içine girdiğinin bilindiğini, akciğer dokusunda olduğu gibi testiste de bu enzim ve reseptörden bol miktarda bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Duman, virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu belirtti.

Rektum ve vajinal sıvılar ve salgı bezlerinde de virüsün varlığının ortaya çıktığını belirten Duman sözlerine şöyle devam etti: “Testiste sperm ve erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron üretilmektedir. Virüsün testiste belirgin hasara neden olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak virüsün sperm üretimini bozarak kısa ve uzun dönemde kısırlığa yol açabileceği kanısı doğmuştur. Cinsel istek ve sertleşmede önemli rolü olan testosteronda azalma, iktidarsızlık ve libido kaybına da neden olabilir"

Bütün dünyayı etkileyen bu virüsle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. İbrahim Duman, virüsün doğurabileceği olası sonuçlar göz önünde bulundurularak gereken önlemlerden taviz verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.