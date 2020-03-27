Korona günlerinde çocuk sağlığı

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan çocukların sağlıklı bir süreç yaşamaları için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Ailelerin çocukları için yeni bir rutin oluşturması gerektiğine dikkat çeken Oral, çocuklarla iletişim kurmanın ve oyun oynamanın bu zorlu süreci kolaylaştıracağını aktardı. Evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde yetişkinlerin bile sıkıldığını, çocuklar için bu durumun daha zor olduğunu kaydeden Oral, çocukların alışık oldukları rutinlerinin bozulduğunu, okula gidemediklerini ve akranlarıyla vakit geçiremediklerini anımsattı. Oral, “Evde bir düzen oluşturulması; uyku, oyun, ders çalışma gibi saatlerin belirlenmesi, günü etkili planlamada ve kaliteli zaman yaratmada son derece önemli olacaktır” dedi. Ailelerin çocuklarıyla kaçırdıkları zamanları telafi edebilecekleri bir dönem içinde bulunduklarını belirten Oral, “Günün karmaşasında çocuklar, ebeveynlerinin işten gelmesini beklerken diğer yandan okulun yorgunluğunu yaşıyordu. Bu nedenle birlikte kaliteli zaman geçiremiyorlardı. Şimdi bu kıymetli zamanı dolu dolu geçirmek için elimizden geleni yapmaya çalışalım. Çocuklarla bol bol iletişim kurmak ve onlarla birlikte oyun oynamak onların sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Evde her şey oyuna dönüşebilir

Evde her şeyden bir oyun üretilebileceğini ifade eden Oral, ailelerin çocuklarıyla mandallardan kağıt asma yarışmasından çarşaftan çadır kurmaya, birlikte kek-kurabiye yapımına dek farklı aktiviteler gerçekleştirebileceklerini söyledi. Ev hijyenini beraber sağlama konusunda sorumluluk paylaşımının da çocuğun bu döneme ilişkin kaygılarını azaltabileceğini kaydeden Oral, şu tavsiyelerde bulundu: “Eğer çocuğunuzun korku ve kaygıları varsa, duygularını ifade edebilmesi için onunla bol bol konuşmayı unutmayın. Şimdi çocuğunuz için biraz yaratıcı anne ve baba olma zamanı. Çocuğunuzun da fikirlerini alarak günü birlikte planlayın. Kendinize ve çocuğunuza ayrı özel zamanlar da ayırın. Çocukların kendi oyunlarını üretip oynayabileceği, ders çalışabileceği zamanlar yaratın ve planlayın. Bunu bir rutine oturtabilirsiniz. Süreç hem sizin hem de çocuğunuz için daha kolay olacaktır. Tabi ki unutmamamız gereken son şey de teknolojik aletlerle oyun ve bir şeyler izleme amaçlı geçirilen sürenin de kontrollü olmasıdır.”