Korona virüsü vakalarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu. Koca, vaka sayısının 18'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Koca gece yarısı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama... Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

İkinci açıklama geldi: 18'e çıktı

Koca Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.

Korona virüsü nedir?

Korona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

Korona virüsü belirtileri

Korona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

Korona virüsü nasıl yayılıyor?

Korona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.