AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
AŞI SIRASI 60 YAŞ ÜSTÜNDE
0
REKOR FİYATA SATILDI!
REKOR FİYATA SATILDI!
0
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
BİR YILDIZ DAHA KAYDI
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0

Koronavirüs aşısı için sıra onlarda

Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı

Koronavirüs aşısı için sıra onlarda
29 Mart 2021 Pazartesi 13:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, bugün aşılama başladı. Ankara'da 60 yaş üzerine ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler randevularını alarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara Şehir Hastanesi'nde de vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Hastanede aşısını yaptıran Güler Öztürk (60), heyacanlı olduğunu söyleyerek, "Koruyacağına inandığım için geldim; aşımı oldum ve gidiyorum. Herhangi bir yanma ya da acı olmadı. Sadece iğne batarken hissediyorsunuz o kadar. Başka bir şey olmuyor. Şimdi artık virüse karşı dirençliyim" dedi.

Müştak Kadılar (59) ise eşinden dolayı bugün aşı olduğunu belirterek, "Aşı olmayı epeydir bekliyordum ve takipte ediyordum. Bugün de erkenden geldim. Düzenli bir şekilde içeriye alındım, aşımı oldum ve gidiyorum. İkinci aşımı olmak için bekliyorum. Bu aşı olayının bitmesi Türkiye için de iyi olacak. Covid-1'uu yenmenin tek yolu aşı. Tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.

Etiketler; #aşı #koronavirüs aşısı #sağlık #60 yaş üstü
Önceki Haber
57. Kütüphane Haftası Karabağlar’da kutlandı
Sonraki Haber
Eşini üzerine benzin dökerek yaktı!
Çam kese böceği insan için de tehlikeli!
Çam kese böceği insan için de tehlikeli!
0
153 kişi daha koronavirüsten öldü
153 kişi daha koronavirüsten öldü
0
Erkeklerde kısırlık oranı arttı
Erkeklerde kısırlık oranı arttı
0
Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı hızla artıyor
Koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı hızla artıyor
0
Karaciğer yağlanması zayıflarda da görülüyor
Karaciğer yağlanması zayıflarda da görülüyor
0
Çay içerken dikkat! Kanser riskini artırıyor
Çay içerken dikkat! Kanser riskini artırıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.