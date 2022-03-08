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Koronavirüs beyni küçültüyor!

Koronavirüsün vücuda etkileri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yapılan bir araştırma, Kovid-19'a yakalanan bireylerin beyinlerinde küçülme oluştuğunu ortaya koydu.

Koronavirüs beyni küçültüyor!
08 Mart 2022 Salı 10:09

BBC'de yer alan habere göre, bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırma kapsamında, bilim insanları Kovid-19 enfeksiyonu geçiren kişilere hastalıktan önce ve sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle taramalar yaptı.

Bilim insanları yüzde 96'sı hafif Kovid-19 semptomları taşımış 401 kişinin beyinlerini hastalıklarından yaklaşık 4,5 ay sonra yeniden görüntüledi. Araştırma kapsamında hastalık geçirmeyen 384 kişi de incelendi.

Araştırmanın sonucunda, enfekte olmuş katılımcılarda genel beyin boyutunun yüzde 0,2 ile yüzde 2 arasında küçüldüğü gözlemlendi.

Önemli farklılıklar bulunan taramalarda ayrıca beynin koku ve hafıza ile ilgili bölümlerinde gri maddede kayıpların yaşandığı görüldü.

Yakın zamanda Kovid-19 geçirip iyileşenlerin, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmekte daha fazla zorlandıkları kaydedildi.

Bilim insanları değişimlerin kalıcı olup olmadığını öngöremezken beynin iyileşebileceğini vurguladı.

Araştırmanın başyazarı, Oxford Üniversitesinden Prof. Gwenaelle Douaud, beynin plastik gibi olduğunu kaydederek, zamanla enfeksiyonun zararlı etkilerinin hafifleyeceği konusunda şans olduğunu aktardı.

Taramalar, Kovid-19 mutasyona uğramadan ve alfa varyantı yaygınken, koku ile tat kaybı birincil semptom olduğunda gerçekleştirildi. Bu nedenle Kovid-19 virüsünün tüm varyantlarının bu hasara neden olup olmadığı belirsiz.


Kaynak: AA
Etiketler; #Koronavirüs #beyin #beyin küçülmesi #koronavirüs etkileri
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